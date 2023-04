Siamo solo alla seconda puntata dell’Isola dei Famosi e già si parla di dissapori tra la conduttrice, Ilary Blasi, e uno degli opinionisti, Enrico Papi. Nella prima puntata, i telespettatori avevano notato un’atmosfera particolarmente tesa tra i due. Si vocifera infatti che Ilary sia stata infastidita dalla tendenza del mattatore di intervenire su ogni cosa, non rispettando i suoi “tempi” da opinionista.

Cosa è successo tra Ilary Blasi e l’opinionista

Durante la prima puntata del reality Papi si è dimostrato essere un commentatore piuttosto anticonvenzionale. Generalmente, gli opinionisti che negli anni hanno accompagnato la Blasi nella conduzione dell’Isola se ne stavano in silenzio e parlavano solamente se venivano interpellati dalla conduttrice. Il timoniere di Scherzi a Parte invece spesso interviene dal nulla, senza aspettare di essere chiamato in causa. Circostanza particolare che si dice abbia infastidito non poco l’ex moglie di Totti che a sua volta, secondo quanto riportato da TvBlog, avrebbe avuto una sfuriata durante una pausa pubblicitaria, chiedendo a chi di dovere di “rimetterlo in carreggiata”.

Ilary infastidita anche nel corso della 2° puntata

Sempre Tv Blog ha lanciato un rumor relativo a presunte tensioni tra la conduttrice e l’opinionista. Sospetti che sono stati poi confermati nel corso della seconda puntata dell’Isola, andata in onda ieri sera.

Inizialmente, durante il commento della scelta di Christopher di barare al gioco del fuoco, Papi ha voluto dire la sua: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. Intervento non particolarmente apprezzato da Ilary, che lo ha letteralmente bloccato. “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne“.

Il mattatore però non si è lasciato scoraggiare e poco dopo ha ripreso ad intervenire e a commentare tutto ciò che è avvenuto in puntata. Infine, nel momento della proclamazione dell’eliminato, Papi ha cercato di “rubare” dalle mani della showgirl la busta con il nome. In tutta risposta Ilary ha esordito con: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”.

Resta da capire se le scaramucce tra Ilary e Papi sono studiate a tavolino oppure se realmente, come dicono le indiscrezioni, siano reali.

Nuovi tele-orizzonti per Papi

I più maliziosi hanno pensato che la presenza di Enrico Papi all’Isola sia una sorta di “tassa da pagare” per lanciare una sua eventuale prossima conduzione. Si vocifera infatti che il conduttore prenderà il timone della nuova edizione de “La pupa e il secchione”, nel 2024. Il programma lo conosce a mena dito avendo condotto già due edizioni dello show.

La trasmissione, secondo i ben informati, dovrebbe essere registrata in autunno e andrà in onda tra gennaio e febbraio 2024. Alcune indiscrezioni parlano anche di uno studio tutto nuovo, più moderno, riadattato sulla scia di Temptation Island o Pechino Express. Papi non sarebbe del tutto d’accordo, preferendo ancora una versione più da “studio”.