Paperissima Sprint spostato su Italia 1: la replica a Berlusconi che spiazza

Paperissima Sprint ha deciso di replicare alla decisione dei piani alti di Mediaset, almeno così sembra. Ciò accade a qualche ora dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi di trasferire il programma su Italia 1. La presentazione dei palinsesti Mediaset mostrano un ridimensionamento dei programmi di Antonio Ricci. Infatti, su Canale 5, dopo oltre 30 anni, l’access prime time vedrà protagonisti l’alternarsi degli show Sarabanda e La ruota della fortuna.

Una svolta storica per la rete principale di Mediaset, che fatta eccezione per la pausa estiva ha sempre visto negli ultimi tre decenni il Tg satirico al centro della programmazione di quella fascia oraria. Striscia la Notizia tornerà in onda solo a novembre 2025. Non finisce qui. Come già evidenziato, i piani alti hanno deciso di fare dei cambiamenti anche per quanto riguarda il famoso segmento del programma di satira, ovvero Paperissima Sprint.

Ebbene il pubblico per seguire il programma storico dell’estate dovrà spostarsi su Italia 1. Un’altra svolta storica, visto che Paperissima Sprint è sempre stato un programma fisso, considerato solo per la rete principale di Mediaset. Invece, dal 14 luglio 2025 le cose inizieranno a cambiare. L’access prime time viene così conquistato da Gerry Scotti, che porterà in scena La ruota della fortuna, fino a novembre, prima del ritorno di Striscia la Notizia.

Dopo oltre 30 anni sembra stia giungendo al termine il monopolio del mondo di Antonio Ricci. Non solo, sembra esserci a questo punto un’atmosfera abbastanza tesa tra lui e Pier Silvio Berlusconi, il quale continua a parlare di sintonia. Eppure l’ultimo post condiviso dall’ufficiale account social di Striscia la Notizia appare come una replica a tutte le decisione sopra elencate. Nel dettaglio, il Tg satirico ha condiviso, poco dopo l’annuncio dei vari cambiamenti dell’access prime time, i dati di ascolti televisivi di Paperissima Sprint.

“Sabato primato assoluto tra programmi Mediaset”, si legge nel post in questione, dove si fa riferimento alla serata di sabato 5 luglio. Il programma parla di uno “share stellare”, del 16.62%. Inoltre, viene fatto notare che proprio Paperissima Sprint è stato il programma più visto di tutta la giornata sulle reti Mediaset con oltre 2,5 milioni di telespettatori di fronte al piccolo schermo. Questi dettagli che ora improvvisamente vengono fatti notare, a distanza di poco tempo dall’annuncio dei vari cambiamenti, sembra pertanto una vera e propria replica.

Nel frattempo, Pier Silvio Berlusconi può sicuramente godere del sostegno di Maria De Filippi, la quale conquista anche l’estate di Canale 5, con ascolti record per la prima e scoppiettante puntata di Temptation Island.