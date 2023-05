Reduce dalla breve esperienza a L’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista a “Fanpage”, in cui ha parlato dei motivi che l’hanno spinto al ritiro e delle dichiarazioni fatte in diretta riguardo il desiderio di adottare la figlia di cinque anni del compagno Simone Antolini. Ma, procediamo con ordine.

A poche settimane dal suo sbarco in Honduras, il divulgatore scientifico ha deciso di abbandonare il reality in seguito a una polemica riguardo alla decisione di separare la coppia formata da lui e Simone. Nonostante da contratto c’è sempre stata la possibilità di poter dividere i due fidanzati, Alessandro ha svelato un retroscena inedito che lo ha spinto ulteriormente a prendere la decisione di tornare in Italia. A quanto pare, ai naufraghi è stato comunicato che avrebbero dovuto iniziare a giocare da singoli in un momento molto delicato per Simone, che aveva avuto dei gravi problemi di salute:

Lì c’è stato un equivoco che successivamente è stato completamente chiarito. C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all’Isola da solo perché l’avevo già fatta. Di fronte alla loro richiesta insistente di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay. La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva. Era collassato, aveva gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia.

Dopodiché, Cecchi Paone non è voluto entrar ulteriormente nei dettagli, anche perché sotto un contratto di privacy per quanto riguarda la salute di Antolini. Aldilà di ciò, però, le incomprensioni tra il programma e la coppia sono state già chiarite e, anzi, Alessandro ne ha approfittato per ringraziarli per aver aiutato il suo fidanzato:

Stai in ospedale, lui pieno di fili e di tubi, io che non ho dormito tre notti per assisterlo, e qual è la notizia che ti danno? Quando uscite, tornerete al gioco come singoli concorrenti. Non era il momento di dircelo. Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso. A quel punto abbiamo deciso di tornare a casa. In quella comunicazioni intercontinentale c’è stata confusione tra accordi e contratti ma è tutto risolto. Anzi, ringrazio l’Isola, Canale5 e i medici per averlo aiutato a rimettersi e a raccontare a tutti che Melissa è sua figlia.

Alessandro Cecchi Paone: “Voglio adottare la figlia di Simone”

Spazio poi alla grande rivelazione fatta in questa Isola dei Famosi: Simone Antolini, 23 anni, ha una figlia di cinque anni di nome Melissa e Alessandro Cecchi Paone ha intenzione di adottarla. Lo ha dichiarato proprio lui durante l’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. A FanPage, il giornalista ha raccontato di aver voluto fare tali dichiarazioni in un contesto televisivo per poter dare un chiaro messaggio: dimostrare come una coppia gay sia in grado di poter gestire e prendersi cura di un bambino. Ma, in tutto ciò, dov’è la madre di Melissa?

Questo te lo dirà Simone. Ti posso solo dire che la madre di Melissa non è la moglie, quindi c’è un complicato assetto di custodia prevalente che è in capo a Simone perché lo stesso giudice ne ha valutato il valore e la capacità. Sai che in Italia è un fatto abbastanza raro, di solito i figli piccoli vanno alla madre. Ho parlato di adozione perché Melissa fa parte di questa storia d’amore fin dal primo giorno. Ho detto spesso che il nostro amore è come un tavolino a tre gambe. Quando è a Roma, Simone vive con me e quando Melissa è libera da impegni scolastici o non è con la madre, sta qui con noi. Le voglio un bene dell’anima e mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza. Avendo avuto la bravura e la fortuna di costruire una vita molto solida da tutti i punti di vista, e non avendo figli, lei sarebbe la persona più adatta a cui garantire delle certezze economiche.

Ad ogni modo, la madre biologica non ha ancora rinunciato ai suoi diritti, motivo per cui Cecchi Paone non ha ancora intenzione di agire legalmente. Tuttavia, una volta che Simone e la donna avranno definito alcune procedure, Alessandro farà l’offerta ufficiale di adozione. Per ora, la piccola Melissa lo chiama “zio” ed è riuscita ad instaurare con lui un bellissimo rapporto, complice anche la grande quantità di tempo che sono riusciti a passare insieme:

Questa estate abbiamo vissuto nella mia casa al mare tutti e tre. Ho provato due cose. La prima è un senso di immensa naturalezza che dimostra quanto Simone abbia educato perfettamente questa bambina. I piccoli che arrivano da famiglie un po’ complicate possono reagire con delle gravi alterazioni del comportamento oppure, come nel caso di Melissa, con un avanzamento di maturità straordinario. Quindi innanzitutto complimenti a Simone per avere educato questa bambina praticamente da solo ai migliori sentimenti e comportamenti. La seconda cosa che ho provato è un immenso amore interiore e un immenso senso di appagamento e riconoscimento. Quando un bambino ti concede la sua fiducia, senti di essere un uomo che non ha vissuto invano. Si tratta di uno dei tanti doni che la vita mi ha fatto attraverso Simone.

Nonostante l’ex naufrago abbia confessato di essersi innamorato di Simone anche per il suo ruolo di padre, inizialmente per lui non è stato molto facile accettare la notizia. “Ho reagito da vero maschio etero un po’ stron***“, ha ammesso. Fortunatamente, però, il suo pensiero è cambiato rapidamente:

Nasco maschio etero e lo sono stato fino a 30 anni e quando un maschio etero comincia un nuovo amore e scopre che l’altra persona ha già un figlio, gli piglia un colpo e tende a scappare. Poi c’è stata la conquista che è arrivata rapidissimamente da parte di Simone papà e di questa meraviglia che è la bambina. Mi hanno fatto cambiare idea.

Infine, il giornalista ha chiarito il motivo per il quale Simone non ha svelato sin da subito di essere padre. Alla base di tale riservatezza, c’era un accordo con l’ex compagna, per il quale il giudice gli aveva chiesto di non parlare dell’argomento pubblicamente almeno fino alla sua uscita e alla risoluzione delle cose con la donna. Dunque, dal loro ritorno in Italia, hanno potuto rivedere e riabbracciare Melissa?: