Paone e Antolini si sposano all’estero: testimone e Paese scelto

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini fanno sul serio sul tema nozze. L’ex conduttore de La Macchina del Tempo, intervistato dal settimanale Mio, ha spiegato che il matrimonio si farà, ma non in Italia. Le opzioni sul tavolo sono due al momento: l’America (Miami o New York) o la Spagna. La scelta di unirsi in un Paese estero dipende anche dal fatto che c’è di mezzo la vicenda dell’adozione di Melissa, la figlia di Antolini avuta da una precedente relazione. Paone ha riferito che rispetto all’Italia è più facile riuscire a venire a capo della questione sposandosi fuori dai confini nazionali.

“Quindi sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze. Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all’estero”.

Si ricorda che l’ex moglie di Paone è Cristina Navarro che ha origini spagnole (è nata a Saragozza e non fa parte del mondo dello spettacolo). Tornando al tema relativo alla possibile adozione di Melissa, il giornalista ha dichiarato:

“Io e lui stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. Ci siamo messi insieme a inizio 2022. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia come tu sai non è possibile. Tutto perché non siamo un uomo e una donna. Abbiamo già parlato delle nozze. Chi ha fatto la proposta? Sono stato io, lo ammetto. Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Qua in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese. Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina”.

Cecchi Paone e Antolini tra critiche e scelte drastiche

Quando è uscita la notizia che Alessandro Cecchi Paone aveva intrecciato una relazione sentimenatle con Simone Antolini, la coppia ha dovuto fare i conti con una miriade di critiche piovute sui social (lo scoop fu firmato da Chi Magazine poco meno di un anno fa, ad agosto 2022). Svariati utenti, con toni omofobi, hanno detto di tutto sulla love story. A far mugugnare non poco anche la differenza di età: il giornalista è un classe 1961, mentre il giovane compagno è nato nel 1999. Tra i due ci sono quindi 38 anni di divario, fatto che ha scatenato un’ondata di odio medievale in rete.

Nonostante le malignità e le malelingue, Paone e Antolini hanno guardato avanti decidendo di prendere parte assieme a L’Isola dei Famosi. Nel reality sono arrivati a prendere una decisione drastica: quando hanno tentato di separarli, hanno optato per abbandonare il gioco assieme. Un segnale forte di unione.

Finita l’avventura in Honduras, Paone si è presentato a Pomeriggio Cinque ed è proprio innanzi alla collega Barbara d’Urso che ha iniziato a parlare della sua volontà di sposarsi. Chi credeva che fosse stata una sparata mediatica pare che dovrà ricredersi: il giornalista e il fidanzato sembra che abbiano tutta l’intenzione di unirsi in matrimonio, oltre ad essere sicuri di voler adottare la piccola Melissa.