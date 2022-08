Tana per Alessandro Cecchi Paone: il giornalista e divulgatore scientifico, 60 anni, è stato paparazzato con il suo nuovo compagno, un giovane 26enne chiamato Simone. Il ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo. Con Paone ha iniziato una love story quest’estate e tutto fa presupporre che la relazione sia cominciata nel migliore dei modi. D’altra parte gli scatti pubblicati da Chi sono più che eloquenti: il giornalista e il suo fidanzato sono stati sorpresi in atteggiamenti passionali e affettuosi in barca, nelle stupende acque della Costiera Amalfitana, dove l’ex conduttore de La macchina del tempo ama rifugiarsi quando gli impegni professionali gli danno tregua.

La differenza di età tra i due uomini è evidente: ben 34 anni. Paone, che ha commentato le paparazzate proprio con Chi Magazine, non vede però alcun ostacolo per quel che riguarda l’anagrafe. Non solo: Alessandro ha sottolineato che non ha “niente da nascondere” e quindi che ben vengano degli scatti in cui non si vedono altro che due persone che si vogliono bene. In aggiunta, ha fornito dei dettagli sulla love story con Simone. Trattasi di un amore sbocciato di recente che sta crescendo in un clima di serenità. Parlare di rapporto solido è prematuro, ma i requisiti per lo sviluppo di una relazione importante non mancano.

Alessandro Cecchi Paone parla per la prima volta della love story vissuta con il giovane Simone

“Una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, ha raccontato Cecchi Paone, che per la prima volta ha ufficializzato la relazione, nonostante abbia già fatto un paio di uscite pubbliche con Simone. Nei giorni scorsi sono apparsi insieme all’evento di Rimini organizzato da Simona Ventura e Giovanni Terzi (il giornalista ha presentato il suo nuovo libro) e a Milano Marittima in occasione del Vip Master Tennis.

“Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”, ha chiosato il divulgatore, con serenità, senza appunto avere nulla da celare. In effetti gli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano un feeling assolutamente ruspante tra i due piccioncini. Chissà se la frequentazione evolverà in qualcosa di importante e duraturo oppure brucerà in fretta lasciando soltanto un dolce ricordo estivo