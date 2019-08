Paolo Vallesi, il doloroso annuncio a ‘Io e te’: è morto il padre

Paolo Vallesi, il doloroso annuncio a ‘Io e te’: lutto, è morto il padre. “Per 45 anni ha fatto l’operaio”

Doloroso annuncio a ‘Io e Te’, la trasmissione di Rai 1 condotta da Pierluigi Diaco. Durante la puntata odierna, il cantante Paolo Vallesi, intervenuto come ospite, ha annunciato che circa un mese fa, più precisamente il 4 luglio, è morto suo padre. Prima di oggi l’artista non aveva mai parlato pubblicamente del lutto. Innanzi al giornalista, invece, ha trovato la forza per descrivere il momento non facile vissuto. Vallesi ha speso parole di estrema bontà, gratitudine e stima nei confronti del papà venuto a mancare.

“Papà si chiamava Isio. Ho la voce rotta perché è la prima volta che ne parlo pubblicamente”

“Purtroppo il 4 luglio Paolo ha perso il papà, infatti dovevamo già intervistarlo tempo fa, ma non voglio entrare nel privato” ha esordito Pierluigi Diaco, lasciando poi la parola a Vallesi. “Papà si chiamava Isio. Ho la voce rotta perché è la prima volta che ne parlo pubblicamente” ha narrato il cantante “Raccontarti mio padre è una delle cose più semplici perché per 45 anni ha fatto l’operaio in una fabbrica di inchiostro. Era una persona che mi ha lasciato valori importantissimi come l’onestà, non cercare di prendere scorciatoie e cercare di essere sempre ligi al dovere”.

Paolo Vallesi pronto per Sanremo 2020

“È stato il padre migliore che potessi desiderare, ho avuto la famiglia migliore che potessi desiderare”, ha continuato Paolo, evidentemente toccato ed emozionato, non nascondendo che la sofferenza provata per la morte della figura paterna è ancora ben presente in lui e nei familiari. L’intervista si è poi spostata sul versante professionale. Potremmo vedere Vallesi al prossimo Festival di Sanremo? L’artista ci crede, tanto che è già al lavoro per presentare un brano alla selezione della kermesse canora del 2020. Tra l’altro, secondo le ultime indiscrezioni, il Festival che verrà dovrebbe essere condotto da Amadeus, presentatore che Paolo ha conosciuto a Ora o mai più. “Se dovesse condurre Sanremo sarebbe una scelta straordinaria perché ha grande rispetto per gli artisti e conosce la musica” ha dichiarato circa la possibilità che Amadeus conduca lo show.