Paolo Ruffini sputa involontariamente in faccia a Silvia Toffanin: la reazione

Paolo Ruffini sputa involontariamente in faccia a Silvia Toffanin a Verissimo: la reazione

Paolo Ruffini sbarca a Verissimo e incappa in una gaffe tutta da ridere e involontaria. Bersaglio, Silvia Toffanin che si è ritrovata una sputazzata del conduttore in pieno viso. Nulla di volgare e voluto, ma soltanto un piccolo e divertente incidente di percorso. Ma cosa è successo di preciso? Quello che più o meno a tutti capita almeno una volta nella vita, cioè di far partire un innocente sputo mentre si parla e di colpire l’interlocutore innanzi. Certo se capita in tv la questione viene amplificata. Così, Paolo, prima di narrare in modo profondo e sensibile la fine della love story con Diana Del Bufalo, ha centrato Silvia in faccia che ha reagito con dell’ironia.

Silvia e il siparietto inatteso con Paolo Ruffini: “Iniziamo malissimo”

La padrona di casa di Verissimo si ferma. Che succede? Ruffini capisce subito. “Oh, ti ho sputato?”, chiede. “Sì”, la replica di Silvia che si struscia il viso per pulirsi. “Scusami…” sussurra l’attore. “Iniziamo malissimo”, la chiosa sorridente e ironica della compagna di Pier Silvio Berlusconi. In studio si ride. “Ragazzi, non lo ho fatto apposta…” si giustifica Paolo. Dopo il siparietto, l’ospite ha affrontato il capolinea sentimentale giunto da poco con Diana Del Bufalo, riservando all’ex parole molto dolci, nonostante abbia ammesso di averla fatta soffrire.

“Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”

“Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”, ha dichiarato il comico. “L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”, ha aggiunto Ruffini che a proposito di un possibile ritorno di fiamma e in riferimento allo sfogo social dell’ex chiosa: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto.”