Paolo Ruffini sostituito a La Pupa e il Secchione: l’attore reagisce male

La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà su Italia Uno nella prossima stagione televisiva senza Paolo Ruffini. Nonostante gli ottimi ascolti registrati lo scorso autunno Mediaset ha deciso di non riconfermare l’attore e comico toscano. Al suo posto, come svelato in anteprima da Giornalettismo, ci sarà Andrea Pucci. Un cambio della guardia che non è andato giù a Ruffini, che ha sempre creduto molto nel format di Italia Uno. Come spiffera Dagospia l’ex fidanzato di Diana Del Bufalo è rimasto piuttosto deluso da questa scelta e ha così reagito male a questa sostituzione. Soprattutto perché è stata comunicata in extremis, quando la riconferma sembrava ormai cosa fatta. Ad oggi sono ignoti i motivi di questo repentino cambiamento. Oltre a Paolino pare che non ci sarà neppure l’ex Pupa Francesca Cipriani che nel corso dell’ultima edizione ha messo in mostra tutta la sua verve e solarità. Pucci condurrà lo show da solo, senza il sostegno di alcuna valletta.

Paolo Ruffini e Francesca Cipriani fuori da La Pupa e il Secchione e Viceversa

Un media del 10% di share – dato più che positivo per una rete come Italia Uno – non ha convinto i dirigenti a riconfermare Paolo Ruffini e Francesca Cipriani a La Pupa e il Secchione e Viceversa. La trasmissione tornerà in onda in autunno – ancora non è stata stabilita una data di partenza e non è escluso uno slittamento all’inizio del 2021 – senza la spumeggiante coppia. Una scelta che ha sorpreso tutti, a partire dai diretti interessati che non hanno preso bene questa mossa da parte di Mediaset. Al momento non è chiaro il futuro di Paolo e Francesca. Molto probabilmente la Cipriani ritornerà nel salotto di Barbara d’Urso, dove è da anni una delle opinioniste fisse.

Le parole di Francesca Cipriani su La Pupa e il Secchione e Viceversa

Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha ammesso sui social network che un suo eventuale coinvolgimento a La Pupa e il Secchione e Viceversa è ancora tutto da decidere. L’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi ha lasciato intendere che la speranza è l’ultima a morire ma le ultime indiscrezioni parlano di una esclusione totale. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo vivendo…