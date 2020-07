La pupa e il secchione e viceversa: conduce Andrea Pucci, novità valletta

La pupa e il secchione non andrà in onda quest’autunno ma sarà senz’altro fra i palinsesti Mediaset del 2021, visto che il ritorno del programma è stato molto ben accolto dal pubblico di Italia Uno e ha fatto parlare non poco, tra le provocazioni della pupa Stella Manente e la bellezza nerd del secchione Giovanni De Benedetti. L’attesa è tanta perché il docu-reality Mediaset ha regalato moltissime risate ed è ovvio che le notizie sulla conduzione, che al momento non possiamo che considerare rumor non essendoci stata alcuna conferma ufficiale, attraggano l’attenzione dei più. Gli ultimissimi aggiornamenti vengono da Giornalettismo, precisamente da un post scritto circa un’ora fa da Gabriele Parpiglia. Veniamo al dunque.

Andrea Pucci condurrà La pupa e il secchione e viceversa? Le ultime indiscrezioni sul programma di Italia Uno

Giornalettismo dà per scontato che La pupa e il secchione non sarà condotto da Paolo Ruffini ma da Andrea Pucci che tra l’altro è già stato al timone su Italia Uno di ben due programmi comici, 101% Pucci e Big Show. Al momento non sono arrivate dichiarazioni dal diretto interessato che se l’indiscrezione dovesse essere confermata avrebbe fatto un colpaccio, visti i buoni ascolti della Pupa e il secchione e viceversa. Ci sono novità anche sulla valletta che quest’anno è stata Francesca Cipriani, recentemente al centro dell’attenzione per uno sfogo su Can Yaman. Tenetevi forte perché l’indiscrezione potrebbe non piacervi e a dirla tutta ci sembra davvero strana.

La pupa e il secchione, addio valletta: nessuno affiancherà Pucci, Francesca Cipriani senza sostituta

Ebbene pare che ai piani alti abbiano deciso che la valletta non sarà proprio presente quest’anno e che quindi non ci sarà alcuna sostituta dell’ex gieffina e isolana. Un vero peccato, sempre se dovesse arrivare la conferma, perché anche un ruolo secondario come quello della Cipriani ha regalato nel corso delle puntate un bel po’ di risate e spensieratezza. Al momento comunque questo è tutto; dubitiamo che ne sapremo di più nell’immediato, visti i contenuti dei palinsesti recentemente presentati, ma nel caso vi aggiorneremo tempestivamente. Restate con noi!