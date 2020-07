Palinsesti Italia Uno autunno 2020 tra novità e ritorni: Le iene e non solo

Sono ufficiali i palinsesti di Italia Uno di quest’autunno e di novità ce ne sono purtroppo pochissime. Da anni Mediaset continua a non sfruttare il potenziale della sua rete giovane che ha già dato dimostrazione – ad esempio con la messa in onda della Pupa e il secchione – di poter far bene, o per lo meno molto meglio rispetto alle attese, quando si investe su programmi nuovi o su vecchie glorie. Le trasmissioni che commenteremo andranno tutte in onda dal 6 settembre al 31 ottobre 2020, dopodiché il Biscione comunicherà gli altri palinsesti che ovviamente faranno riferimento ai periodi successivi. Veniamo al dunque.

Autunno 2020, i palinsesti di Italia Uno: poche novità all’orizzonte

Il day time prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa fra le 7 e le 8.40 di Latte e cartoni, come sapete nel palinsesto sin dalla fine del 2014; nella stessa fascia, però nel week end, andranno in onda le sitcom mentre Latte e cartoni sarà trasmesso dalle 8 sino alle 9.30; fino alle 12.25, quando andrà in onda Studio Aperto, saranno trasmessi solo telefilm. Niente di nuovo insomma sotto al sole, anche se almeno per la mattina c’era da aspettarselo. Lo stesso vale per il pomeriggio: dal lunedì al venerdì andrà in onda Sport Mediaset e resteranno alla medesima collocazione le puntate dei Simpson; fino alle 18.30 ancora telefilm e dalle 18.30 in poi la seconda edizione di Studio Aperto.

Palinsesti Italia Uno, i film e i programmi della prima serata

Per quanto riguarda il preserale tutti i giorni andrà in onda CSI mentre il prime time sarà molto più articolato: il lunedì solo film, il martedì e il giovedì Le iene (confermato dunque il doppio appuntamento), il mercoledì Freedom – oltre il confine con Roberto Giacobbo, ancora film il venerdì e il sabato; in seconda serata domenica tornerà Pressing. Segnaliamo infine che nonostante le novità siano poche l’attesa per alcuni titoli è senz’altro parecchia: ci riferiamo in particolar modo a Aquaman, Final Score, Jurassic World: Il Regno distrutto, Ready Player One, Red Sparrow, e Shark: Il Primo Squalo. Qui trovate il palinsesto di Canale 5.