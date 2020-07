Palinsesto 2020-2021 Canale 5: GF Vip, Live, Temptation. Date e dettagli

Quest’anno, causa slittamenti dovuti all’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus, non si terrà la classica presentazione dei palinsesti Mediaset. La consuetudine prevedeva lo svelamento delle trasmissioni future proprio nel mese di luglio ma l’azienda, pochi giorni fa, ha reso noto che purtroppo l’evento stavolta non avrà luogo. Ciò non vuol dire che i vertici del Biscione non abbiano lavorato alacremente per confezionare la prossima stagione del piccolo schermo. E infatti, come rende noto DavideMaggio.it, ecco che è stata divulgata la programmazione delle prime serate di Canale 5 relative al periodo autunnale 2020. Confermate tutte le indiscrezioni trapelate finora inerenti al Grande Fratello Vip 5, Live – Non è la d’Urso e Temptation Island. Presenti anche diverse novità.

Palinsesti prime serate Canale 5: news e dettagli della prossima stagione tv

A settembre/ottobre 2020 tornerà in onda l’attesa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ritroveremo al timone del reality Alfonso Signorini con il doppio appuntamento settimanale, in onda il lunedì e il venerdì (in arrivo lo scontro con Tale e Quale Show di Rai Uno). In mezzo alla settimana, sempre in prima serata e sempre a partire da settembre (probabilmente di martedì), largo all’edizione di Temptation Island targata Alessia Marcuzzi. Il giovedì sera sarà invece protagonista Gerry Scotti con l’intramontabile Chi vuol essere Milionario?. Il sabato, molto probabilmente dal 12 settembre, spazio a Tu Sì Que Vales, garanzia di ascolti e share (le registrazioni sono cominciate la scorsa settimana). Nello show riconfermata Belen che sfiderà un’altra corazzata, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai Uno. Infine, da domenica 13 settembre, ripartirà Live – Non è la d’Urso, talk del prime time festivo.

Canale 5: a ottobre largo alla Champions e alla serie Made in Italy

A ottobre, il mercoledì, dovrebbe decollare dopo tanti rinvii la serie Made in Italy, mentre da martedì 20 saranno trasmessi i match calcistici della Uefa Champions League. Sempre restando in tema calcio, giovedì 24 settembre Canale 5 manderà in onda la finale di Supercoppa Europea. Guardando invece alla fascia preserale, ecco Caduta Libera dal 7 settembre e non dal 31 agosto, come precedentemente annunciato da Scotti. Infine il ritorno di Striscia la Notizia in access prime time. In questo caso la data da segnare sul taccuino è il 27 settembre. Buona visione!