Paolo Ruffini: nuova fidanzata dopo la rottura con Diana Del Bufalo

Paparazzato dal settimanale di gossip Chi, Paolo Ruffini sembra proprio aver trovato una nuova compagna che gli ha infiammato il cuore. La travagliata storia d’amore tra l’attore e Diana Del Bufalo è ormai chiusa da tempo. I rumors attribuivano la fine della loro relazione ad un presunto tradimento del conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa. Stando a quanto si legge su Le Chicche di Gossip di Chi, la nuova fiamma di Ruffini si chiamerebbe Simona. Nelle immagini pubblicate sul settimanale si vedono i due in forma smagliante, in procinto di far rientro a casa di lei, dopo una cena e la partecipazione ad un evento. Simona vive a Roma. Nel corso di una recente intervista a SuperGuidaTv, il presentatore ha dichiarato di aver capito che la conoscenza di se stessi è una storia d’amore che non si esaurisce nel breve periodo, ma può durare per tutta la vita.

Il lockdown e l’attesa per il ritorno in tv

Il periodo di quarantena imposto a causa della pandemia da Coronavirus ha dato la possibilità a Paolo Ruffini di meditare su se stesso e conoscersi meglio. Grazie a questo lavoro introspettivo, l’attore si è perdonato decidendo di darsi delle nuove opportunità. Cose che prima non pensava di poter fare. Paolo attende con ansia il ritorno davanti alle telecamere per la conduzione di una nuova edizione de La Pupa e Il Secchione e viceversa. Al suo fianco l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, Francesca Cipriani.

Paolo Ruffini deluso dalle polemiche del Moige

L’ultima edizione del popolare format di Italia 1 ha registrato un notevole successo, con il 13% di share. Al momento non è però stato deciso dai vertici aziendali Mediaset se e quando si farà una nuova edizione del programma. Paolo Ruffini e La Pupa ed il Secchione sono stati travolti dalle polemiche. Il Moige ha ritenuto inappropriati alcuni momenti trasmessi. Al conduttore l’ostentazione del corpo femminile non fa paura. Paolo ha dichiarato di essere felice della scelta del Biscione di trasmettere in streaming Colpo Grosso su Mediaset Play, che considera l’ultima realizzazione di libertà creativa.