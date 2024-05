Paolo Ruffini intervista a cuore aperto: confessione inaspettata

Questa sera Paolo Ruffini verrà intervistato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, ma già è uscita qualche anticipazione. Il comico ha rivelato, con la voce rotta, che ha una forte mancanza che non riesce a colmare.

Infatti ha confessato che ha da sempre avuto il desiderio di diventare papà, ma purtroppo ciò, fino ad ora, non è avvenuto. Ruffini ha anche raccontato di averci spesso provato, soprattutto con l’ex moglie, ma non è successo. È un qualcosa che gli manca, ha paura infatti che non riuscirà mai a colmare questo desiderio.

Non solo, ha rivelato che ama fare i programmi con i bambini e che spesso cerca di intervistarli per soddisfare questo bisogno. Dato il tono molto triste, i presenti in studio gli hanno tirato su il morale, dicendogli di non darsi per vinto. Tra questi Jerry Calà che è appunto diventato padre a 50 anni.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una confessione del genere soprattutto perché spesso il desiderio di diventare genitori lo si associa maggiormente alla donna. Ruffini invece è stato sincero, lasciando esterrefatti i presenti.

I social anche ne sono rimasti sorpresi ma in molti gli hanno fatto l’augurio di realizzare al più presto questo sogno, che non sembra così irrealizzabile.

Paolo Ruffini: il matrimonio e le storie d’amore che ha avuto

Il comico nel 2007 è convolato a nozze con Claudia Campolongo. Le intenzioni iniziali erano quelle di mantenere massimo riserbo sul matrimonio ma presto ciò è diventato impossibile.

Nel 2015 però è arrivato il divorzio e poco dopo nella vita di Paolo è entrata Diana Del Bufalo. La storia è finita dopo 5 anni, nel 2021. Lui aveva confessato che una sera a cena fuori, lei dal nulla gli ha rivelato di non voler più proseguire e lui ha accettato questa scelta. Che però non si è rivelata semplice, è stato un periodo molto doloroso per entrambi.

Anche se la versione di lei era stata diversa, alludendo a cose gravi che aveva commesso lui, come possibili tradimenti. Poi sia Paolo che Diana hanno ritrovato l’amore. Oggi lui è fidanzato con Barbara Clara Pereira, dal 2022. Lei è una modella venezuelana. Anche se, proprio a Ciao Maschio, ha rivelato che gli manca “una mamma” per fare un figlio. Quindi è tornato single?