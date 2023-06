Paolo Ruffini: “Così mi lasciò Diana Del Bufalo, cosa incredibile”

Paolo Ruffini, 44 anni, torna a parlare della love story vissuta con Diana Del Bufalo. La relazione, dopo 4 anni, si è conclusa a fine 2019 e pare non in modo del tutto soft. Questo almeno è ciò che ha sempre detto l’attrice 33enne. Nelle scorse ore l’attore toscano, intervistato dal magazine Oggi, ha invece fornito una versione del tutto originale in merito alla rottura, affermando che ad essere lasciato è stato lui in modo piuttosto sorprendente. Come? Una sera a cena lei gli avrebbe comunicato di non voler più andare avanti assieme a lui.

La cena e l’addio: le confessioni di Paolo Ruffini

“Sì, stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”. Questa la versione dell’attore che ha poi riservato parole di profonda stima all’ex compagna: “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”.

Le parole di Diana Del Bufalo e il rifiuto del poliamore

Quando la fine della love story fu resa pubblica, Diana Del Bufalo intervenne ai microfoni del programma Verissimo ed usò toni ben differenti per spiegare le cause che portarono il legame al capolinea. La comica sottolineò che secondo la sua visione le colpe erano da addossare ad una sola persona, vale a dire Ruffini, il quale non si sarebbe comportanto in modo irreprensibile: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”.

Quindi aggiunse di non poter “più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli”. All’epoca si parlò di tradimenti. Né Ruffini né Diana confermarono tale dinamica, ma l’attrice in qualche modo fece capire che accadde un qualcosa che coinvolgeva anche persone terze. In particolare disse che lei non era affatto d’accordo con il “poliamore” a differenza di lui: “Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. Amen!

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo: entrambi hanno ritrovato l’amore

Ruffini oggi è legato a Barbara Clara Pereira, 41 anni. L’attore ha confidato che la compagna è una donna accogliente dalla quale si sente capito. Tutto procede a gonfie vele e non c’è la volontà di avere figli al momento. “Non è un desiderio istintivo, va ponderato”, ha chiosato a proposito dell’eventualità di diventare padre.

Anche Diana Del Bufalo ha ritrovato l’amore. Lo ha confermato lo stesso Ruffini a Oggi. L’uomo che è al fianco della comica non farebbe parte del mondo dello spettacolo. L’unica cosa che si sa è che si chiama Patrizio.