Paolo Ruffini smentisce i gossip: “Con Diana ci si ama molto”

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo: cosa succede alla coppia? Niente crisi, le parole del conduttore

Si rincorrevano ormai da tempo i gossip sulla storia d’amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Archiviato il matrimonio con l’ex moglie, il comico toscano è ora felice accanto all’attrice 29 enne. Uscita da Amici, Diana ha conquistato passo dopo passo il pubblico, grazie soprattutto al ruolo di Monica nella fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti“. Nonostante i rispettivi successi, la coppia è stata al centro del gossip per diversi giorni, quando si mormorava di una loro crisi. E non è la prima volta. Se la Del Bufalo aveva smentito il tutto al settimanale Gente, ora ci pensa Ruffini a dire la sua, spiegando anche il rapporto che ha ora con l’ex moglie.

Paolo Ruffini su Diana Del Bufalo: “Ci si ama molto“

Tutto è iniziato quando l’attrice romana si è concessa un viaggio in California con l’amico Andrea Dianetti, anche lui uscito dalle fila di Amici. Solo amicizia quella che lega i due giovani, come sottolineato più volte dalla Del Bufalo. Ma si sa come è il gossip, e in molti avevano ipotizzato che l’attrice fosse in crisi con Ruffini. Niente di più sbagliato: il loro rapporto è diverso dalle altre coppie, non vivono insieme e portano avanti entrambi due carriere molto impegnate e difficili da far combaciare. “Ci si vede poco“, spiega il conduttore al settimanale Chi, “tra tv, cinema e teatro, sono sempre in giro. Che dire: ci si vede poco, ci si ama molto. Noi non viviamo insieme, adesso abbiamo cercato di intensificare: quando lei lavora, le vado dietro e viceversa“.

Ruffini spiega in che rapporti è ora con la ex moglie

Non solo voci di crisi con Diana, ma sui social si ipotizzava anche che Ruffini fosse tornato con la ex moglie. Tutto sbagliato, anche questo. “La mia ex moglie è un’amica, è più di un’amica. Le voglio un gran bene ma…No (non sono tornato con lei, ndr.)“.