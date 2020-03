Paolo Maldini e il figlio Daniel positivi al Covid-19: come stanno

Coronavirus, Paolo Maldini e suo figlio Daniel risultati positivi al tampone

La notizia è di poco fa: Paolo Maldini e il figlio Daniel sono positivi al Coronavirus. Le notizie di casi positivi nel mondo del calcio si stanno susseguendo, ma anche in tutto il mondo dello sport. In NBA ci sono numerosi giocatori positivi al Covid-19 e altri probabilmente spunteranno nei prossimi giorni. E la Serie A così come il mondo del calcio italiano non è immune a questa epidemia. Dopo i primi casi nella Juventus, altri ne stanno venendo fuori in questi giorni e oggi abbiamo ricevuto notizia non solo di un altro caso in casa Juve, ma anche della positività di Paolo Maldini e di suo figlio Daniel.

Paolo Maldini e Daniel positivi al Coronavirus, l’annuncio del Milan e come stanno

A rendere nota la vicenda è stata la società del Milan: “Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”. Maldini è una delle bandiere mai dimenticate della squadra rossonera, continua a lavorare per il Milan come direttore dell’area tecnica. Anche suo figlio fa parte delle fila rossonere, gioca infatti nella Primavera nel ruolo di attaccante. Padre e figlio si sono sottoposti ieri al tampone e oggi il risultato è stato positivo. Paolo e Daniel Maldini comunque sono in buone condizioni, come si legge su Ansa.

Covid-19, i primi casi in Serie A: Juventus, Fiorentina e Milan colpiti

Il Coronavirus non risparmia nessuno: il primo caso nella serie A è stato Rugani della Juventus, come anche la sua fidanzata Michela Persico. Dopo la positività, la Persico ha anche annunciato di essere incinta. Anche Matuidi è risultato poi positivo e altri sono stati registrati in casa della Fiorentina. Poco fa siamo tornati a parlare di Juventus, dopo che anche Dybala e la sua fidanzata hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus.