Paolo Jannacci a Sanremo 2020: parole sul padre Enzo e su moglie e figlia

Paolo Jannacci al terzo debutto sul palco dell’Ariston. Il brano dedicato alla figlia Allegra e la cover del brano di papà Enzo.

È la volta della serata delle cover quella che andrà in onda mercoledì 5 febbraio. Paolo Jannacci è uno degli altri 12 big che si sfideranno nel secondo appuntamento del Festival di Sanremo. Il musicista ha voluto sempre mantenere il massimo riserbo sulla sfera privata e i suoi affetti. Dopo aver partecipato prima come direttore d’orchestra nel 1998, la seconda come giurato nel 2014, il milanese si appresta ad esibirsi con un brano dedicato a sua figlia Allegra, ‘Voglio parlarti adesso’. A poche ore dal debutto, Jannacci ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e l’amore per la sua famiglia. Ed è proprio il legame con i famigliari che caratterizzerà la sua avventura sanremese. Nella serata delle cover porterà sul palco un pezzo che cantò suo padre Enzo nel 1989, ‘Se me lo dicevi prima’, canzone che il papà scrisse con Maurizio Bassi sul tema della tossicodipendenza. Infine Paolo ha raccontato dello splendido rapporto con la moglie Chiara.

Jannacci descrive l’amore per Allegra e la dedizione per il padre Enzo

La canzone che presenterà al Festival è ‘Voglio parlarti adesso’, testo interamente rivolto alla figlia Allegra. “Io ho quel tesoro li, per me è importante fare di tutto perché lei possa diventare la persona migliore possibile. Magari lo dicono un po tutti i genitori, ma lei ha proprio questa sensibilità speciale. Sta attenta ad usare le parole giuste, non dice parolacce anche perché sa di essere in una famiglia che, insomma, ci tiene ad una certa decenza. È felice per me, mi guarda sgranando gli occhi furbi e il senso è ‘Ti tengo d’occhio'”, dichiara Paolo su Allegra. In seguito, l’artista spiega il motivo della scelta della cover: “La canzone di papà è perché in fondo lui non ci ha mai lasciato, è sempre attuale la sua ironia e il suo disincanto. Ci tengo che i giovani che non lo conoscono possano ancora ascoltare la sua musica”.

La moglie Chiara: “Nessuno avanti o dietro”

Nel 2008, marito e moglie sono diventati genitori della piccola Allegra che, oggi, ha 12 anni. Sulla moglie Chiara ha dichiarato: “Sempre stati uno accanto all’altra. Nessuno avanti o dietro. Siamo una famiglia senza stereotipi, a mia figlia abbiamo trasmesso l’idea che non esistono ruoli, mansioni più o meno importanti, differenze di genere. Questa generazione cresciuta così farà davvero la differenza“.