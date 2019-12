Paolo Genovese, la lettera alle famiglie di Gaia e Camilla

Paolo Genovese ha scritto una lettera alle famiglie di Gaia e Camilla: il documento (circa una pagina e mezzo) è stato già consegnato

Paolo Genovese ha preso carta e penna e ha deciso di scrivere alle famiglie Romagnoli e Von Freymann. Il celebre regista, padre del 20enne Pietro, che con il suo suv ha falciato Gaia e Camilla (sulla dinamica dell’incidente in Corso Francia a Roma rimangono ancora dei punti da chiarire, le indagini proseguono), ha voluto mettere nero su bianco il suo dolore, provare a descrivere ciò che non si può descrivere: due vite spezzate di soli 16 anni. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Messaggero. D’altra parte il cineasta avrebbe voluto incontrare le famiglie delle vittime nei primissimi giorni successivi al dramma, ma i genitori delle ragazze hanno preferito rimandare: troppo fresco l’accaduto, troppo strazio. Decisione presto compresa da Paolo che ha dirottato la sua angoscia su un pezzo di carta. Non servirà a lenire l’atroce dolore suo e dei genitori di Gaia e Camilla, ma, forse, ad aumentare, almeno un pizzico, la dose di compassione tra le tre famiglie.

La scelta del regista e padre di Pietro

“Ha scelto di scrivere, Paolo Genovese. Subito dopo quell’impatto, che ha stravolto per sempre la vita dei Romagnoli e dei Von Freymann, ma anche quella della sua famiglia. Ha cercato le parole adatte per manifestare il dolore, la disperazione, la comprensione e la pietà. Per dire l’indicibile”, si legge sul Messaggero che parla di un “documento intimo”. E pertanto che non sarà divulgato ai media. Ciò che invece è sicuro è che Paolo abbia tentato di far giungere tutta la sua disperazione per quanto accaduto, ben sapendo che il dramma della sua famiglia è ben diverso da quello vissuto dai Romagnoli e dai Von Freymann. Perché, in fin dei conti, la cruda realtà si manifesta in modo più che palese: Pietro, seppur la sua vita sarà indelebilmente segnata, è vivo. Gaia e Camilla, invece, no. Un fatto che naturalmente, banalmente e tragicamente, pone una sostanziale e profonda differenza.

Paolo Genovese: la lettera di una pagina e mezza alle famiglie di Gaia e Camilla

Il quotidiano romano, inoltre, fa sapere che la lettera è lunga circa una pagina e mezzo ed è già stata recapitata alle famiglie di Gaia e Camilla attraverso i legali. Con ogni probabilità ci sarà anche un incontro in futuro. Ora è troppo presto; ed è tempo di perizie, di aule di tribunale e di tutto ciò che nessuno, per svariati e ovvi motivi, mai vorrebbe affrontare. Sia da una parte, sia dall’altra.