Paolo Genovese, morte di Gaia e Camilla: “Siamo una famiglia distrutta”

Paolo Genovese: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta”. Nella scorsa notte il figlio Pietro ha investito le due sedicenni che sono morte

Paolo Genovese, all’Ansa, ha consegnato le prime parole per commentare la drammatica vicenda relativa a suo figlio Pietro (20 anni), che la notte scorsa ha investito due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, che sono morte. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte. Le due adolescenti stavano attraversando la strada di corso Francia a Roma, all’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica. Lo scontro con il suv di Pietro, una Reanult Koleos, è risultato fatale.

“Una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”

“Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”. Questo il commento rilasciato all’Ansa dal regista Paolo Genovese che ha commentato il terribile incidente le cui dinamiche sono ancora da chiarire. Da quanto trapelato finora pare che Gaia e Camilla abbiano attraversato la strada a scorrimento veloce in un punto in cui non era consentito: saranno i rilievi dei periti e dei tecnici della polizia locale a ricostruire la precisa dinamica di quanto avvenuto. Nel frattempo, si attendono gli esiti degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale.

Gaia e Camilla, tragedia a Roma: la testimonianza di una persona che ha assistito all’incidente

Nel corso della giornata odierna sono inoltre state raccolte le testimonianze di chi era sul posto e ha visto il dramma. Un testimone ha dichiarato che le due 16enni avrebbero attraversato mentre il semaforo per le auto era verde, aggiungendo che nel punto in cui si è consumata la sciagura non ci sarebbero strisce pedonali. Inoltre, secondo la sua versione, le ragazze correvano mano nella mano al momento dell’urto, capitato dopo che una macchina della corsia centrale avrebbe rallentato per farle passare, mentre l’altra che sopraggiungeva dalla corsia di sinistra, quella di Pietro, non le avrebbe notate. Camilla e Gaia sarebbero così state catapultate per aria dall’impatto e investite da altre auto che arrivavano in quel momento.