Paolo Fox sparito da I Fatti Vostri: cosa si sa del misterioso forfait

C’è un mistero, che ha persino qualcosa di inquietante, che aleggia su mamma RAI: ma che fine ha fatto Paolo Fox, il più celebre astrologo della televisione italiana, da I Fatti vostri? Sono giorni, questi, di forte apprensione da parte dei fan (sì, Paolo Fox ha una fanbase, soprattutto su Facebook) per le sorti dell’esperto di oroscopi. Ma cerchiamo di capire insieme cosa è accaduto nelle ultime ore.

La settimana si è aperta, lunedì 24 gennaio, con la prima assenza ingiustificata di Paolo Fox da I Fatti Vostri. I telespettatori più appassionati, dunque, hanno dovuto per una volta fare a meno delle previsioni delle stelle. Il problema però è che si sono perse le tracce dell’astrologo anche ieri, martedì 25 gennaio. Si sperava che, ad una certa, il rassicurante volto di Paolo Fox avrebbe fatto di nuovo capolino sui nostri schermi, e invece nulla. Paolo Fox era assente anche dalla puntata di quest’oggi, mercoledì 26 gennaio.

Tre prove fanno un indizio, dunque? Diciamo che a questo punto è legittimo insospettirsi. Ma il mistero di per sé non finisce qui, visto che non è tanto l’assenza di Fox a preoccupare, quanto la mancanza di spiegazioni di sorta. Tutto tace, infatti, da parte della RAI e soprattutto dei due conduttori, Salvo Sottile e Anna Falchi.

Di norma ci saremmo aspettati quantomeno che i presentatori del programma avrebbero commentato l’assenza dell’amatissimo astrologo, spiegando nel dettaglio perché non sarebbe stato presente in trasmissione. Ma non sappiamo purtroppo ancora nulla a riguardo. I due presentatori al timone hanno fatto finta di niente per tre giorni filati, lasciandoci dunque con tante domande e dubbi.

Vista la situazione che ancora stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, in ogni caso, avevamo pensato che sarebbe arrivato un eventuale annuncio della positività dell’astrologo, o un riferimento al fatto che, per esempio, si fosse messo in quarantena per sicurezza. Ma in questo secondo caso nulla avrebbe vietato a Paolo Fox di essere presente in trasmissione, per esempio, con un collegamento da casa. E invece niente di niente.

Risolto, invece, il caso del maestro Stefano Palatresi, che dopo essere stato assente lunedì scorso è tornato in studio con la mascherina FFP2. Come successo di recente a Serena Bortone, anche il musicista è stato nei giorni scorsi a contatto con una persona risultata positiva ed è stato quindi costretto a rispettare l’attuale protocollo sanitario in diretta.