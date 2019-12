Paolo Fox: perché non è sui social e il ‘presagio’ su Amadeus a Sanremo

Paolo Fox, quanto amore per la Rai: ecco perché l’astrologo non sta sui social. Poi il ‘presagio’ su Sanremo 2020 e Amadeus

A Domenica In è il momento di Paolo Fox. Durante la puntata del 29 dicembre 2019, il celebre astrologo e personaggio televisivo è stato ospite snocciolando le sue previsioni ‘stellari’. “Questa non è una scienza, ma una disciplina”, ha subito rimarcato per poi passare in rassegna i vari segni. Al suo ‘cospetto’, diversi personaggi famosi quali Alberto Matano, Francesco Pannofino, Elisabetta Gregoraci, Sal Da Vinci e altri vip. E tra una previsione e l’altra, Fox ha rivelato anche perché il suo impegno e la sua divulgazione non sia presente sui social. Inoltre ha raccontato un curioso aneddoto sulla scelta dei vertici di Viale Mazzini di affidare Sanremo 2020 ad Amadeus.

“Io non sto sui social perché non vorrei che qualcuno pensasse che io mi faccia pubblicità”, ha dichiarato Paolo Fox, aggiungendo di essere molto appagato dal suo ruolo in Rai e, quindi, di volere ben tratteggiare i confini e la fiducia professionale accordatagli dal servizio pubblico rispetto alla propria vita privata. Come a dire: il mio spazio sul piccolo schermo mi basta e avanza, i social possono attendere. L’astrologo ha poi narrato di aver sentito un particolare presagio per quel che riguarda la conduzione relativa al Festival di Sanremo 2020, che come è noto è stato affidato ad Amadeus.

Il retroscena sul Festival di Sanremo e Amadeus: “L’avevo detto a lui che sarebbe stato un anno importante”

“Lo avevo detto in tv e lo dissi anche ad Amadeus che sarebbe stato un anno importante. ‘Non è che farai Sanremo?’ Lui è della Vergine…” Insomma, pare che l’astrologo avesse ben letto le stelle qualche mese fa. A proposito della kermesse, l’ultima indiscrezione trapelata spiffera che una delle 10 donne che accompagneranno alla conduzione ‘Ama’ potrebbe essere la giornalista e scrittrice di origini palestinesi Rula Jebreal, volto noto dei talk politici del Bel Paese.