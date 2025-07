Paolo Crivellin e Angela Caloisi sposi: l’abito di lei stupisce e divide, i dettagli

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, amata coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne, sono diventati marito e moglie a livello civile. Domenica 20 luglio hanno firmato i documenti delle nozze, condividendo attraverso delle foto alcuni pubblicate su Instagram alcuni momenti dell’evento che si è svolto in comune. Per quel che riguarda il secondo step del matrimonio, vale a dire la celebrazione in chiesa, quella più attesa, l’appuntamento è per giovedì 31 luglio. Tra 10 giorni infatti i due giovani si prometteranno amore eterno anche davanti a Dio.

Per il rito civile, l’ex tronista ha optato per un abito grigio scuro in tinta unita, abbinato a una camicia bianca. Niente cravatta né papillon. Insomma, semplicità e comodità. Senza dubbio si agghinderà di tutto puntino il 31 luglio. Stesso pensiero probabilmente fatto dalla neo moglie Angela che, per quel che riguarda la scelta dei capi indossati durante il rito civile, ha stupito un po’ tutti, innescando commenti divisivi tra i suoi numerosi followers.

L’ex corteggiatrice si è presentata con una vertiginosa mini gonna color panna, abbinata a un gilet smanicato, della medesima tinta, con dei bottoncini. Nei capelli, che per l’occasione sono stati raccolti in un elegante chignon basso, ha posto una veletta. Gli utenti si sono divisi: c’è chi ha ritenuto che la Caloisi abbia fatto una scelta brillante, contemporanea e votata alla semplicità, e chi invece ha criticato l’abito, affermando che una simile minigonna è stata fuori luogo, seppur era un rito civile e non ecclesiastico.

Crivellin e Caloisi sono fidanzati da oltre sette anni. A unirli fu il programma Uomini e Donne. Lui fu stregato dall’allora corteggiatrice casertana e alla fine del percorso nel programma la scelse. A differenza di quasi tutte le coppie che si formano nel popolare dating show di Canale 5, sono durati. Ora le nozze. Paolo ha chiesto in sposa la dolce metà lo scorso gennaio, tramite una romanticissima proposta di matrimonio ad alta quota. Lei, naturalmente, ha detto sì. Il primo passo adesso è stato fatto, ossia quello a livello civile. Tra 10 giorni la gran festa con amici, parenti e conoscenti.