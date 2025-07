Paolo Crivellin e Angela Caloisi sposi in chiesa: l’abito di lei non convince. Tutti i dettagli

Paolo Crivellin e Angela Caloisi sposi. I due si sono conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio 2025, in un’atmosfera da sogno sulla neve di Champoluc, in Valle d’Aosta. A luglio hanno celebrato il rito civile con una cerimonia intima. Ma il momento più atteso è arrivato oggi, giovedì 31 luglio: il fatidico “sì”.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi: tutti i dettagli sulle nozze

La cerimonia è stata coronata dalla presenza di parenti, amici di lunga data e volti noti dello spettacolo. Sobria, elegante e raffinata, perfettamente in linea con lo stile che da sempre li contraddistingue. Immersa nel verde, è stata impreziosita da sedie in legno dal design sofisticato e da una cascata di fiori bianchi e gialli di varie tipologie. Il bouquet della sposa rompe gli schemi con maestosi tulipani bianchi, scelta tutt’altro che casuale: questi fiori simboleggiano amore vero e relazioni solide.

Per questo giorno speciale, l’ex tronista ha optato per un classico smoking nero su misura, abbinato a un papillon coordinato, camicia bianca con bottoni neri e un piccolo fiore nel taschino. L’ex corteggiatrice ha scelto la semplicità estrema: un abito senza spalline con corpetto aderente e gonna pomposa, ma senza esagerazioni. Gioielli quasi assenti: solo orecchini discreti e l’anello al dito, niente collane o bracciali. Completano il look uno chignon tiratissimo e l’immancabile velo lungo con rifiniture in pizzo. Anche nel beauty look la parola d’ordine è sobrietà: labbra nude, occhi leggermente sfumati e un tocco di terra per donare calore all’incarnato.

Ma, come spesso accade con le celebs, il web si è diviso: c’è chi loda le nozze e i look degli sposi, definiti eleganti e raffinati — un lusso raro in un mondo dello spettacolo abituato a strafare — e chi invece boccia senza appello l’abito, paragonandolo a una “tunica”.

Quel che è certo è che questo resta un giorno indimenticabile per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, e non si lasceranno condizionare dai commenti sul loro matrimonio. Insieme da oltre sette anni, si sono confermati come una delle coppie più solide nate nel dating show di Maria De Filippi, nonché tra le più amate dal pubblico storico della trasmissione. Ospiti a Verissimo qualche mese fa, hanno dichiarato di sentirsi pronti a un nuovo capitolo della loro vita: diventare genitori. “Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi, sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio”. E chissà, forse dopo le nozze arriverà anche un bebè.