Paolo Crivellin e Angela Caloisi, sesso del bebé svelato: un dettaglio dell’annuncio ha colpito tutti

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, coppia tra le più amate di quelle nate negli studi di Uomini e Donne, poche settimane fa hanno annunciato di aspettare un bebè. Nelle scorse ore hanno svelato il sesso della creatura che l’ex corteggiatrice porta in grembo. Sul portone di casa appenderanno un fiocco azzurro. Ciò significa che accoglieranno un figlio maschio. Lo hanno reso noto attraverso un carosello di scatti pubblicati su Instagram: in alcuni Angela si mostra con un costume da bagno azzurro e con dell’intimo dello stesso colore, in altri sono state immortalate un paio di scarpine bianche, in altri ancora compare anche Paolo che coccola la moglie. “Boy Mom!”, è stato scritto dalla coppia a corredo dell’album fotografico.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne aspettano un figlio maschio

A non passare inosservata è stata la sobrietà della comunicazione del sesso del bebè. Caloisi e Crivellin, a differenza di molti colleghi influencer, non hanno organizzato una gran festa per il gender reveal. Hanno semplicemente postato qualche immagine con il commento poc’anzi menzionato. Questione di stile: c’è chi ama trasformare ogni passo di una gravidanza in un evento pomposo (e, diciamolo, molti amano anche l’hype che ne consegue) e chi invece preferisce mantenere un profilo basso, con la consapevolezza che alcune vicende private è opportuno viverle senza troppo clamore. E Angela e Paolo fanno parte senza dubbio di questa seconda ‘categoria’ di persone.

Molti fan hanno augurato il meglio alla coppia. Anche alcuni personaggi noti hanno voluto far sentire il loro sostegno, inviando messaggi zuccherosi o piazzando like, come ad esempio Giulia De Lellis, Virginia Stablum, Nilufar Addati, Clarissa Marchese e Paola Turani.

Quando la sobrietà paga

Tornando al concetto di sobrietà, diversi followers hanno apprezzato il fatto che Crivellin e Caloisi abbiano optato per un annuncio ‘normale’. E infatti c’è chi li ha definiti “semplici e puri” e chi ha scritto che i due formano una coppia “molto fine” che non “crea hype sulla relazione”.

Paolo e Angela si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2018. Dopo la scelta non si sono più lasciati. A fine luglio 2025 hanno deciso di fare il “grande passo”, sposandosi in chiesa davanti ad amici e parenti. Ora non vedono l’ora di accogliere il loro “boy”!