Paolo Crivellin e Angela Caloisi, la scelta sul figlio e l’elogio uscito male a Toffanin

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, dopo 8 anni di fidanzamento, la scorsa estato si sono sposati. Al matrimonio hanno partecipato amici, parenti e… le telecamere di Verissimo. I due ex volti di Uomini e Donne, domenica 2 novembre, sono stati protagonisti proprio della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, alla quale hanno raccontato aneddoti e dettagli delle nozze. Tutto è filato liscio. L’ex corteggiatrice ha spiegato che addirittura l’evento ha superato ogni sua più rosea aspettativa.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi sposi, da Uomini e Donne a Verissimo

“Fa strano chiamarsi marito e moglie”, ha sussurrato Angela. “La notte prima di sposarci abbiamo dormito da separati, come da tradizione, anche se lei mi ha chiamato un’ora dopo che ci eravamo salutati, prima di coricarci”, ha raccontato l’ex tronista. La parola è passata nuovamente a Caloisi: “Ero emozionatissima, anche lui era emozionatissimo che di solito non lo è. Era una valle di lacrime”.

Grande soddisfazione per come è stato organizzato l’evento nuziale. “Non mi sono ancora ripresa onestamente dal matrimonio, è stato stupendo, bellissimo – ha sottolineato l’influencer casertana -. Sicuramente sarebbe piaciuto molto a mio papà, con Paolo sarebbe andato molto d’accordo. Lui è più bravo di me ad amare, a volte io sono stata manchevole, mi ha aspettata; è veramente bravo”.

La voglia di un figlio e l’elogio strambo di Silvia Toffanin

I neo sposi hanno intenzione di mettere su famiglia. Caloisi non ha nascosto di nutrire il desiderio di diventare mamma. “Vogliamo un figlio – ha confermato Crivellin – Io desidero che accada in modo spontaneo, senza troppi programmi”. La coppia deve ancora organizzare la luna di miele. E c’è indecisione. “Stiamo decidendo – ha riferito l’ex corteggiatrice di UeD – Lui vuole spiaggiarsi, non fare niente per 10 giorni. Io voglio spostarmi molto”. “Lei ha già pensato a un viaggio in cui dovremmo fare 2 o 3 scali”, il commento divertito di Paolo.

“Siete talmente belli che sembrate finti, due modelli”, il complimento piuttosto strambo e non uscito benissimo da parte di Silvia Toffanin che ha poi congedato i due piccioncini rimarcando di considerarli “stupendi”.