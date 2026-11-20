Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia tra le più amate di quelle sbocciate a Uomini e Donne, sono diventati genitori per la prima volta: è nato il loro figlio Edoardo Romeo. L’annuncio l’hanno dato il neopapà e la neomamma nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, anche se il parto è avvenuto tre giorni fa, il 17. I due hanno preferito prendersi 72 ore tutte per loro prima di rendere pubblica la venuta alla luce del neonato.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi sono diventati papà e mamma: è nato il loro primo figlio

“Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d’amore. Edoardo Romeo Crivellin, benvenuto bimbo nostro (17/11/26)”. Questa la didascalia scritta dalla coppia sotto a un carosello di immagini in cui si vede anche il bimbo. Il post è stato accolto da migliaia di like e da una moltitudine di commenti. Tanti anche i personaggi famosi che hanno salutato il bebè, congratulandosi con i genitori. Tra questi, Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, Clarissa Marchese, Nilufar Addati, Andrea Cerioli, Giulia De Lellis, Ana Laura Ribas, Martina Luchena, Teresa Langella, Beatrice Valli, Federica Calemme e Valentina Ferragni.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne: stile e sobrietà

La notizia della nascita di Edoardo Romeo è stata data attraverso un annuncio sobrio. D’altra parte Crivellin e Caloisi sono sempre stati apprezzati per il loro stile essenziale ed elegante, lontano da quello di alcuni loro colleghi influencer. Anche quando svelarono il sesso del piccolo mesi fa, non organizzarono alcuna maxi festa. Per il gender reveal si limitarono a postare qualche immagine con il commento “Boy Mom”.

Paolo e Angela si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2018. Dopo la scelta nel dating show di Maria De Filippi, non si sono più lasciati. Mai una crisi, mai un passo falso. A fine luglio 2025 hanno deciso di fare il “grande passo”, convolando a nozze in chiesa davanti ad amici e parenti. Adesso sono diventati genitori per la prima volta. Una gioia ineguagliabile!