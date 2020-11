Paolo Conticini e Todaro: pace in diretta tv, ma qualcosa non torna

A La Vita in Diretta Alberto Matano affronta con l’attore la polemica innescatasi nelle scorse ore tra lo stesso interprete e il danzatore siciliano: arriva il lieto fine, ma alcuni passaggi della vicenda non convincono

Scoppia la pace tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro. Nelle scorse ore i due protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle si sono apparentemente scambiati delle frecciatine, o meglio frecciatone. ‘Apparentemente’ è d’obbligo, visto che l’attore, dopo che da Mara Venier ha detto di aver fatto un percorso privo di gossip nello show di Milly Carlucci – ovvero puntando tutto sull’impegno ‘stretto’ nel ballo -, è stato attaccato da Todaro che si è sentito chiamato in causa.

Motivo? Semplice: Paolo sembrava a tutti gli effetti aver fatto riferimento al chiacchiericcio rosa levatosi in questi mesi sul ballerino siciliano e su Elisa Isoardi che se da un lato hanno smentito di avere una relazione, dall’altro, seppur senza esagerazioni, hanno un poco strizzato l’occhio alla cronaca rosa. Nulla di male, d’altra parte, anche perché ci sono stati svariati esempi simili nelle scorse stagioni del talent. Insomma, Ballando resta pur sempre una trasmissione tv dove un po’ di pepe e di chiacchiericcio non guastano. Però…

Però Conticini pare proprio che abbia voluto affondare il colpo, tanto che Raimondo, come sopra detto, ha subito risposto per le rime, via social. Oggi, l’attore è intervenuto a La Vita in Diretta, vestendo i panni del pompiere. “Io non ho mai fatto nomi, non ce l’avevo con qualcuno”, ha dichiarato, aggiungendo che a Ballando, negli anni, c’è chi si è anche giocato la carta del gossip. “Nulla di male”, la chiosa di Paolo che ha voluto ulteriormente rimarcare che lui ha preferito dedicarsi interamente al ballo e a niente altro.

Scoppia la pace a La Vita in Diretta tra Conticini e Todaro

Il conduttore Alberto Matano, in diretta, avvertito dagli autori del talk, ha informato Conticini dell’ultimo post social pubblicato da Todaro nei suoi confronti (post divulgato proprio mentre La Vita in Diretta era in onda). “Non voglio più sapere nulla”, ha messo le mani avanti l’attore.

Matano ha comunque insistito raccontando che Raimondo ha voluto chiudere, almeno mediaticamente, la discussione, definendo il qui pro quo con Conticini “un’incomprensione” e una questione da archiviare al più presto e senza polemiche. “Non ho nulla contro di lui, mi fa piacere questo messaggio”, la chiosa dell’interprete. E pace fu! Qualcosa però non torna: Conticini è sicuro che dalla Venier non si riferisse proprio a al danzatore siciliano e alla Isoardi? Chissà…