Paolo Conticini, crisi passate con la moglie: “Tensioni, ci siamo allontanati”

Paolo Conticini, attore ed ex modello 53enne, vive da anni una meravigliosa storia d’amore con la moglie Giada Parra. I due, conosciutisi 26 anni fa, non si sono più lasciati, consolidando il loro amore ogni giorno di più fino ad arrivare al matrimonio nel 2013. Tuttavia, come tutte le coppie, i due hanno vissuto alcuni momenti di crisi, oggi brillantemente superati. Eccoli raccontati dallo stesso attore toscano.

Paolo Conticini ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente durante la quale si è aperto parlando sinceramente della sua relazione con la moglie Giada. L’attore e conduttore non ha nascosto l’esistenza di alcune ombre che hanno per qualche istante oscurato il loro idillio qualche anno fa. I momenti no, ha specificato il 53enne, sono stati molto rari nel loro rapporto ma, com’è naturale, ci sono stati. Conticini ha raccontato un particolare episodio riguardante un momento in cui lui e la moglie si sono allontanati molto:

“Qualche anno fa abbiamo passato alcuni mesi distaccati, lei a Pisa e io a Roma. Dopo una litigata non abbiamo avuto voglia di fermarci e chiarire. Nessuno dei due voleva ‘disinnescare la tensione’, fare un passo indietro rispetto alle rispettive convinzioni, né un passo avanti verso l’altro. Così ci siamo allontanati”.

Per fortuna i due, dopo essersi imbattuti in questi ostacoli, sono riusciti a vincere l’orgoglio e chiarirsi. È stata proprio Giada, tra i due, a fare la prima mossa verso la riappacificazione. “Un giorno mi ha fatto una sorpresa: me la sono ritrovata a casa, a Roma. Riavvicinarsi, abbattere la distanza che si era creata è stata la cosa più naturale”, ha spiegato l’attore.

Oggi la love story tra Conticini e la Parra, ex modella pisana di 46 anni, va a gonfie vele. I due sono stati fidanzati per ben 18 anni e si sono sposati quasi 9 anni fa con rito civile. L’attore ha spiegato in passato che si è trattata di una mera formalità, in quanto la loro è già da tempo una relazione solida e stabile, di cui il toscano ha spiegato i segreti qualche tempo fa. Tuttavia Conticini non ha mai escluso l’ipotesi di celebrare le nozze in chiesa, magari dopo l’emergenza pandemica.

Paolo e Giada vivono oggi felicemente con il loro cagnolino Iago. Molti si potrebbero chiedere: e i figli? Il 53enne si è mostrato abbastanza sereno a riguardo. Ai microfoni di Gente ha spiegato che lui e la moglie vogliono in qualche modo seguire il destino, senza forzarlo:

“Ci siamo sempre detti: ‘se arriva siamo felicissimi, in caso contrario, va bene anche così’. Non è arrendersi, bensì pensare che accanirsi, ostinarsi ad avere dei bambini, potrebbe risultare dannoso in termini di aspettative. E per questo potrebbero anche guastarsi gli equilibri di coppia che per me, una volta raggiunti, sono importantissimi”.

Paolo Conticini ha riservato parole bellissime per la sua dolce metà. A quanto pare Giada lo “completa”. “È una donna pacifica, mite, per nulla competitiva, si lascia scivolare tutto addosso. Ed è scanzonata, prende la vita sempre con il sorriso”, ha affermato l’attore. Lui e la Parra si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 26 e 22 anni e facevano entrambi i modelli. All’inizio, ha confessato il 53enne, la sua attuale moglie non sembrava interessata a lui. Dopo un periodo di corteggiamento però è nato l’amore, che oggi è “un legame profondo che è andato ben oltre il travolgimento fisico dei primi anni”, ha raccontato Conticini. E la gelosia? L’attore ha rivelato che c’è eccome. Anzi, il 53enne ha confessato di essere molto più geloso rispetto a sua moglie anche se questa, per fortuna, non gli dà “motivo di esserlo”.