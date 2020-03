Paolo Ciavarro, Marcello Sacchetta risponde alle curiosità dei fan: “È così”

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro punta alla vittoria e l’amico Marcello Sacchetta fa il tifo per lui

Paolo Ciavarro al Gf Vip 4 è tra i preferiti del pubblico a casa. Molti lo davano per vincitore nelle prime settimane e ancor di più quando è riuscito a far breccia nel cuore di Clizia Incorvaia con la sua dolcezza e la sua semplicità. Poi c’è stata la parentesi squalifica per Clizia, dove Paolo, a parer del pubblico, si è mostrato fin troppo comprensivo con la ormai fidanzata e ha continuato a difenderla, anche dopo il rimprovero di Signorini. Forse a lungo andare questa rimarrà solo una parentesi, piano piano Paolo sta riconquistando l’affetto e la stima dei fan, al punto che qualcuno inizia a volere sapere di più di lui. E a chi chiedere se non a un ragazzo che lo conosce molto molto bene? Qui entra in ballo Marcello Sacchetta!

Paolo Ciavarro al Gf Vip, parla Marcello Sacchetta: “Spero vinca!”

Il ballerino e conduttore del daytime di Amici ha attivato la funzione domande su Instagram e ne è arrivata una su Paolo. Qualcuno gli ha chiesto di rivelare un particolare di Ciavarro junior che in pochi conoscono. Questa è stata la risposta di Marcello: “È un grande ballerino!”. Dopo aver scherzato sulle sue doti di danzatore, ha proseguito: “Scherzi a parte, nessuna particolarità sconosciuta a voi che io sappia. Sapete perché? Perché Paolino è così come lo vedete al Gf Vip. Non nasconde, non brama, non ha strategie. Spero vinca!”. Naturalmente fa il tifo per lui e non è detto che non riesca a strappare la vittoria ad altri preferito del pubblico, fino alla fine.

Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, come si sono conosciuti

Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta si sono conosciuti ad Amici, dove hanno condotto insieme il daytime. Il figlio di Eleonora Giorgi è subentrato a Stefano De Martino quando quest’ultimo è partito come inviato per l’Isola dei famosi. L’edizione successiva si è unita Lorella Boccia, ma poi sono stati confermati solo Marcello e Lorella.