Paolo Ciavarro fuori dal cast di Amici 19: è ufficiale

Amici daytime, Paolo Ciavarro assente: arriva la conferma dell’addio al talent show di Maria De Filippi

Paolo Ciavarro non è nel cast di Amici 19 e la sua assenza non è stata annunciata, ma abbiamo semplicemente ritrovato solo Marcello Sacchetta e Lorella Boccia nel daytime. Lo scorso anno invece la formazione dei conduttori del daytime era a tre: c’erano sia Marcello e Lorella sia lo stesso Paolo. La ballerina si è unita agli altri due nella scorsa stagione quando il figlio di Eleonora Giorgi è rimasto alla conduzione per tutta la stagione. Ad Amici 18 è stato l’unico anno in cui Paolo ha fatto parte del daytime per l’intera durata del programma, ma il suo arrivo è precedente ancora. Paolo Ciavarro è entrato in corsa durante la 17esima edizione per sostituire Stefano De Martino, che nel 2018 è stato l’inviato dell’Isola dei famosi e per questo ha lasciato il daytime di Amici.

Paolo Ciavarro, addio ad Amici di Maria De Filippi: è ufficiale

Siamo alla 19esima edizione e nel daytime ci sono solo Marcello e Lorella. Fino a oggi non era stata rilasciata alcuna dichiarazione sull’assenza di Paolo Ciavarro e per questo c’erano ancora dei dubbi sul suo ritorno. Chissà, un altro lavoro al momento avrebbe potuto impedirgli di prendere parte all’inizio dell’anno scolastico ad Amici 19. Invece così non è e la conferma è arrivata dalle pagine di Nuovo Tv. La rivista ha intervistato Paolo e gli ha appunto domandato se lo rivedremo nel talent show di Canale 5. Lui ha risposto di no: “No, quest’anno non ci sarò, ma sono grato a Maria per la grande opportunità che mi ha dato”. Come vedete non ha spiegato i motivi per cui non è presente, per cui non sappiamo se è stata una scelta sua oppure della redazione di Amici di Maria De Filippi.

Amici 19, perché Paolo Ciavarro non conduce il daytime?

Magari Paolo Ciavarro ha preferito concentrarsi sull’impegno con Forum, rinunciando ad Amici. Oppure il motivo alla base del suo addio potrebbe essere un altro, per esempio tre conduttori per il daytime di Amici 19 erano troppi. Scopriremo il motivo con le prossime interviste?