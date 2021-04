Paolo Ciavarro a Verissimo, il padre Massimo: “Pronto a diventare nonno”

Nella puntata di sabato 24 aprile 2021 di Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato, tra gli altri, Massimo e Paolo Ciavarro. Il volto di Forum di Barbara Palombelli ha parlato della sua infanzia e svelato alcuni retroscena prima di arrivare in televisione. Il padre c’è sempre stato in tutti i suoi momenti di difficoltà. Nonostante la separazione da mamma Eleonora Giorgi, ha sempre potuto contare su di lui. Da piccolo, quando trascorreva i weekend insieme a Massimo, aveva molte meno regole perché il padre si addormentava alle 20 e poteva continuare a giocare ai videogames per tutto il tempo che voleva. A livello di incomprensioni familiari, non è mai stato un ragazzo complicato, ma il primo vero contrasto c’è stato quando ha deciso di abbandonare la carriera calcistica:

“Avevo talento, mio padre non era assolutamente d’accordo. Non avevo la maturità necessaria per capire che doveva lottare per riuscire nei suoi obiettivi e adesso ho un bel rimpianto”

La storia d’amore tra Ciavarro e Clizia Incorvaia procede a gonfie vele. Da qualche mese hanno compiuto il grande passo della convivenza. La coppia, nata tra le mura del Grande Fratello Vip, ha deciso di coronare in questo modo il loro primo anno d’amore. Il lockdown, a causa della pandemia da Covid-19, non ha scalfito il loro cuore: nonostante varie lontananze, i loro sentimenti sono sempre stati forti. Il prossimo passo sarà quello di mettere su una famiglia. Nessuna gravidanza per Clizia Incorvaia per il momento, come confermato da Paolo Ciavarro a Verissimo. Il padre Massimo, invece, ha confessato alla Toffanin: “Sono pronto a diventare nonno”. La conduttrice ha provato ad estorcere qualche dichiarazione all’opinionista del tribunale più longevo del piccolo schermo, ma l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso che non ci sono novità attualmente.

Massimo Ciavarro, invece, ha parlato di un momento difficile. La vita del sex symbol degli anni ’80 l’ha portato a fare i conti con il dolore sin da piccolo. Giovanissimo, si è ritrovato senza il padre. Aveva 13 anni quando ha dovuto addio al genitore, scomparso dopo una lunga malattia, mentre stava cominciando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.