Paolo Brosio parla di Sarah Altobello a Domenica Live

Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Paolo Brosio ha rivelato cosa pensa davvero di Sarah Altobello. In Honduras si è parlato a lungo di un flirt tra i due che però non è mai diventato concreto. Al ritorno in Italia, Brosio non sembra propenso ad approfondire la conoscenza con la sosia di Melania Trump. “A Sarah voglio tanto bene. È una ragazza speciale, gioia. È una bella ragazza. Ma ho un’altra donna in testa, la Madonna. Per me la preghiera è una cosa seria”, ha spiegato Paolo a Barbara d’Urso. Dunque, il giornalista e conduttore non è minimamente interessato alla naufraga pugliese che, tra l’altro, pare segretamente fidanzata da tre anni.

Sarah Altobello segretamente fidanzata da tre anni

Ebbene sì, da settimane circola una voce nei corridoi di Domenica Live e Pomeriggio 5: Sara Altobello sarebbe in gran segreto la fidanzata di Tony, il suo manager. A spifferare tutto è stato Roger Garth, che ha addirittura portato delle foto della presunta coppia. Sarah non ha mai parlato di questa liason e a detta della mamma quella con Tony sarebbe solo una bella amicizia e nulla più.

Quanto è dimagrito Paolo Brosio all’Isola dei Famosi

Nell’intervista a Verissimo Paolo Brosio ha rivelato di aver perso ben 15 chili sull’Isola dei Famosi. Il giornalista è rimasto in gara per 54 giorni.