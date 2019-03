Paolo Brosio dimagrito dopo l’Isola dei Famosi: quanti chili ha perso grazie al reality show

Prima intervista dopo l’Isola dei Famosi per Paolo Brosio. Il giornalista è apparso a Verissimo più dimagrito e abbronzato del solito. Tutto merito dell’Honduras, dove il conduttore è rimasto per ben 54 giorni. Grazie al reality show Brosio ha perso ben 15 chili. Non solo: ha dovuto lottare a lungo con i terribili mosquitos, che l’hanno perseguitato per settimane e settimane. Per fortuna alla fine tutto è andato per il meglio nonostante la difficile notte durante la quale Paolo è stato costretto a lasciare i suoi compagni d’avventura per stare sotto osservazione medica. “Non ho rimpianti, perché ho dato tutto. Le zanzare mi hanno devastato per quasi tutto il corso della mia esperienza. Potevo abbandonare anche prima, non sono deluso, ho passato notti insonni tra febbre e dolori”, ha ammesso il 62enne.

Paolo Brosio racconta a Verissimo della figlia adottata

A Verissimo Paolo Brosio si è commosso mentre guardava una foto di Eva, la figlia che ha adottato anni fa in Bosnia. “È una bimba bosniaca, orfana dei genitori, che io ho adottato a distanza e che sento come se fosse davvero mia figlia. All’Isola, ogni sera, pregavo per lei e per mia mamma, che si sente ormai sua nonna. Ricordo ancora quando, a Medjugorje, la ritrovai a pregare accanto a me: da allora l’ho considerata mia figlia. Oggi è una ragazza adulta e aiuta tanti bambini che si trovano in situazioni analoghe”, ha confidato a Silvia Toffanin.

Paolo Brosio: ecco chi vincerà l’Isola dei Famosi 2019

Tornando all’Isola dei Famosi, a detta di Paolo Brosio a vincere questa edizione sarà uno tra Sarah Altobello e Aaron Nielsen.