Paolo Brosio, la verità sull’assenza al GF Vip: “Ho avuto il coronavirus”

Paolo Brosio ha avuto il coronavirus e per questo non ha potuto prendere parte al Grande Fratello Vip 5, nonostante fosse stato annunciato nel cast ufficiale. La notizia circolava da giorni (Alfonso Signorini parlò di non precisati problemi di salute per il giornalista) ma si è avuta solo ora certezza del fatto. A spiegarlo è stato il diretto interessato che su Facebook, attraverso un lungo post, ha chiarito cosa gli è capitato. Oggi Brosio sta bene ed è guarito. Tuttavia non è stata affatto una passeggiata la battaglia contro il virus: sono stati 9 in totale i giorni di ricovero e 12 i tamponi effettuati. Naturalmente, come tutti i pazienti affetti da Covid, anche il giornalista è stato isolato nella struttura sanitaria così da scongiurare la diffusione di altri contagi.

Paolo Brosio ha avuto il coronavirus: il post e la mancata entrata al Grande Fratello Vip

Brosio ha dato notizia delle sue condizioni di salute nella giornata di ieri, domenica 27 settembre, data in cui ha compiuto 64 anni. Il ricovero ha avuto il suo corso all’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. “Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero”, ha fatto sapere il giornalista che ha aggiunto di essere scoppiato in lacrime quando ha saputo di essere risultato negativo al test e di aver considerato il giorno del suo 64esimo compleanno il “più bello” della sua vita. Inoltre non ha mancato di sottolineare che durante il periodo della lotta al coronavirus non ha mai smesso di confidare “in Dio, nella Madonna e in San Pio”. E Il Gf Vip? Ora potrà entrare a gioco in corso oppure no?

Paolo Brosio potrebbe entrare al GF Vip

Brosio, che oltre al post ha pubblicato un video, ha narrato, piangendo, di aver visto soffrire e spegnersi i pazienti con i quali ha stretto amicizia durante il ricovero. Il giornalista ha quindi ringraziato Endemol, Mediaset, Signorini e i concorrenti del GF Vip 5, rendendo noto che ha sentito parecchio affetto e protezione nei giorni delicati del ricovero. Ora non è detto che non possa subentrare nel programma. “Forse ci vediamo, dai non litigate”, ha dichiarato, invitando tutti a pensare almeno per un minuto alle persone malate, pregando per loro. Dopodiché ha ribadito di sperare di poter abbracciare gli inquilini della Casa più spiata d’Italia dal vivo. Adesso deve sperare che anche il prossimo tampone sia negativo: poi potrà davvero tornare a respirare aria di libertà.