Paolo Brosio, Isola dei Famosi: parole che non ti aspetti su Taylor Mega

Paolo Brosio, l’intervista: i motivi sulla partecipazione all’Isola e la tentazione della “mega mouse” Taylor Mega

Paolo Brosio è pronto a tornare a L’Isola dei Famosi. Il giornalista, che già partecipò al programma in qualità di inviato nel 2006, stavolta vivrà l’avventura in ‘prima linea’, da naufrago. L’ufficialità della sua presenza nel cast è arrivata pochi giorni fa. Così, nelle scorse ore, Brosio ha rilasciato un’intervista a I Lunatici (programma di Rai Radio 2), spiegando i motivi che lo portano in Honduras e menzionando Taylor Mega, esplosiva influencer del web. “Preferirei esser già lì, l’attesa ti stressa, devi pensare a mille cose. Io sono abituato a viaggiare da una vita, ogni volta che parto mi dimentico qualcosa. Lì poi non è che puoi dire mi son dimenticato una medicina vado un attimo in farmacia e compro due cose. Sicuramente sarà un’emozione forte”, esordisce. Poi ecco i nobili intenti, che si legano alla sua ferrea fede cattolica, che lo hanno spinto ad accettare la sfida. Nella fattispecie la sua speranza è velocizzare la realizzazione di un pronto soccorso a Medjugorje, luogo di culto dei fedeli cristiani. Un posto che ha significato molto per il suo processo di conversione.

I nobili intenti che hanno spinto Paolo Brosio all’Isola dei Famosi

“C’è una motivazione importante dietro questa esperienza. Son tre anni che cerco di realizzare con ‘mattone del cuore’ il primo pronto soccorso di Medjugorje. Per tutte le etnie e tutte le religioni. A parole è tutto facile, nei fatti servono soldi.” Il giornalista scende nel dettaglio: “Abbiamo già messo da parte 190.000 euro, ma per fare un pronto soccorso in Bosnia ci vogliono almeno 750.000 euro e poi lo devi allestire. L’Isola può diventare un’occasione in due sensi”. Brosio si spiega meglio: “Primo perché romperò le scatole a tutti con questo progetto. Ne parlerò spesso, davanti a milioni di italiani. E poi se accadrà un miracolo, per intercessione di San Giuseppe che commuove il cuore di suo figlio Gesù, e arriverò un finale, ci sarà un premio extracontratto di 100.000 euro che io vorrei donare a questa finalità”. Non è finita qui visto che Paolo spera anche di poter dare un piccolo contributo, insieme alla Fondazione Carnevale di Viareggio, alle donne in difficoltà di Ponte Morandi, della Stazione di Viareggio e dell’alluvione di Livorno.

Taylor Mega: la ‘tentazione’ di Paolo Brosio

Sull’Isola ci saranno anche delle ‘tentazioni’ che metteranno alla prova la sua integrità. “Pieraccioni, Conti e Panariello hanno fatto una bella battuta su questo. Si chiedono come farà Brosio a passare da Medjugorje all’Isola dei Famosi, dove è pieno di mega mouse, tradotto in italiano mega tope”. A chi si riferisce in particolare? “Certo, se prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega, magari la guardo; è una creatura di Dio, la posso guardare. Bisogna vedere come la guardo. Anche io son fatto di ciccia, non sono mica santo. Prego la Madonna che mi faccia rimanere saldo nella fede […]. Viva la Madonna, ma viva anche le mega mouse”.