Isola dei Famosi cast news: svelati i primi 6 concorrenti ufficiali

Chi sono i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019

A una settimana dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 la produzione ha svelato i nomi dei primi 6 concorrenti ufficiali. Si tratta di: Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic (che gareggeranno come concorrente unico). Tutti i nomi dei naufraghi sono stati diffusi sugli account social del reality show di Canale 5. Il format partirà giovedì 24 gennaio e sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Cambio della guardia tra le file degli opinionisti: gli eredi di Mara Venier e Daniele Bossari sono due donne, Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Novità pure in Honduras, dove l’opinionista non sarà più Stefano De Martino bensì Filippo Nardi, ex partecipante della scorsa edizione e attualmente conduttore del format web Saranno Isolani.

I probabili altri partecipanti all’Isola dei Famosi 2019

Per quanto riguarda gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi si parla di: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Alvin, Taylor Mega, Luca Vismara, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers. In più è ancora tutta da chiarire la situazione di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen era stato scelto come concorrente ufficiale ma durante le vacanze di Natale si è infortunato e la sua partecipazione è a rischio. Tanto che si parla già di un ipotetico sostituto: l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Dorigo.

Isola dei Famosi: ci sarà anche un concorrente non famoso

Come accaduto lo scorso anno con Franco Terlizzi, anche nel 2019 sbarcherà all’Isola dei Famosi un concorrente non famoso scelto dal popolo del web tramite Saranno Isolani.