Isola dei famosi, Paolo Brosio in studio dopo l’eliminazione: la sua testimonianza spiazza il pubblico

Paolo Brosio stasera ha davvero commosso tutti a l’Isola dei famosi. Il naufrago, rientrato in Italia dopo l’eliminazione della scorsa settimana, ha portato in studio una testimonianza diversa rispetto a quella di tutti gli altri concorrenti. Paolo, trovatosi faccia a faccia con Alessia Marcuzzi, ha raccontato di aver partecipato ad una messa in Honduras prima di lasciare l’Isola. Di poter prendere parte ad una celebrazione religiosa il giorno di San Giuseppe è stata una sua richiesta e la produzione, per accontentarlo, il 19 marzo scorso lo ha portato in un quartiere del posto dove, quel giorno, sarebbe stata celebrata funzione. La zona in cui si trovava la chiesa, però, era una zona molto disagiata. Lì Paolo ha incontrato tanti bambini e persone di ogni età costretti a vivere in condizioni di estrema povertà e trovarsi di fronte a tutta quella sofferenza lo ha fatto molto riflettere.

Paolo Brosio torna in Italia con una missione: l’Isola dei famosi l’ha cambiato

La scena che Paolo Brosio si è trovato davanti in Honduras lo ha molto colpito, tanto da spingerlo a pensare che si trattasse di un segno di Dio. Come se il Padre Eterno gli avesse voluto ricordare le cose importanti della vita. Paolo Brosio, con la voce rotta e le lacrime agli occhi, ha inoltre raccontato di aver conosciuto un sacerdote del posto, Padre Javier. Questa persona, ha spiegato il naufrago stasera a l’Isola, si prende cura delle persone bisognose in Honduras, e lo fa da anni (con i pochi mezzi a disposizione). Ritornato da l’Isola dei famosi, allora, Brosio ha capito di avere una missione, ovvero: rientrare in Italia e mettere insieme più donazioni possibili per aiutare Padre Javier con la sua missione.

Paolo Brosio commuove a l’Isola dei famosi: l’incontro con Padre Javier e il gesto di Alessia Marcuzzi

Paolo Brosio, dopo aver detto che darà parte dei suoi risparmi a Padre Javier, ha chiesto un contributo ai presenti in studio, ex naufraghi compresi. Le parole di Paolo hanno molto colpito Alessia Marcuzzi. La conduttrice, difatti, stasera in diretta ha detto di voler fare qualcosa anche lei per i bambini in Honduras. Un gesto importante quello di Alessia che, ancora una volta, ha dimostrato di avere a cuore determinate tematiche,specie quando si tratta di bambini.