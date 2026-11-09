Paolo Bonolis su Luca Laurenti, “con lui lavorerò finché crepo”: retroscena sull’amicizia e le cene rifiutate

Correva l’anno 1991 quando su Italia 1 andava in onda Urka e per la prima volta sul piccolo schermo Paolo Bonolis e Luca Laurenti apparivano insieme. Da allora sono passati 35 anni e tante cose sono cambiate. A non mutare è invece l’amicizia profonda e originale che unisce il conduttore e il cantante. Bonolis ha parlato del legame che ha con il collega e soprattutto amico al Festival dello Spettacolo, affermando che continuerà a lavorare con lui. “Finché crepo”, ha chiosato goliardicamente il timoniere di Avanti un Altro!, raccontando anche alcuni curiosi aneddoti privati del rapporto condiviso con Laurenti.

Paolo Bonolis su Luca Laurenti: “Lavorerò con lui finché crepo”

Bonolis e Laurenti da oltre tre decenni formano una delle coppie più amate della tv generalista. Un tandem unico, fatto di due personalità totalmente differenti. Ed è proprio nelle differenze che Paolo e Luca hanno trovato un equilibrio e un’intesa non solo professionale, ma anche umana. Come evidenziato dal conduttore, all’origine della loro amicizia c’è un profondo rispetto reciproco e un’indipendenza che entrambi conservano.

“Siamo fratelli praticamente, viviamo in combutta professionale da 35 anni. È un rapporto molto bello perché ha come punto di riferimento il rispetto assoluto della nostra differenza e della nostra reciproca indipendenza”, ha sottolineato Bonolis che ha aggiunto: “Quindi stiamo bene. Lui non è me, io non sono lui, ma grazie a Dio lui è lui e io sono io perché ci vogliamo bene e con lui ci lavorerò fino a che crepo. Insomma, poi se crepa lui…”

Le vacanze insieme e il “mondo parallelo” di Luca Laurenti

Bonolis ha anche raccontato alcuni aneddoti della loro vita privata, spiegando che è capitato che con il sodale abbia fatto delle vacanze e che Laurenti è una persona “molto molto indipendente, molto chiusa, molto solitaria”. E tale tratto affascina il conduttore, il quale non ha mai forzato alcuna decisione dell’amico, anche quando si è trattato di andare a una semplice cena: “Mi piace rispettare questa cosa. Ogni tanto cerco di invitarlo magari a mangiare assieme, ma lui risponde di no. E quindi è inutile cercare di forzare una chiusura che lui ha particolare”.

“Lui vive in un mondo tutto suo. E quando viene da questa parte è basito a fronte di questa realtà. È una delle tante testimonianze della fase quantica dell’esistenza: ci sono varie vite parallele, quindi ogni tanto si vede che una porta spazio-tempo si apre, lui viene di qua e poi torna dalla parte sua”, ha concluso Bonolis.

Quando Laurenti mangiò il tonno dei gatti a Formentera

Già in passato Bonolis aveva parlato del rapporto con Laurenti e del suo modo di vivere la vita. Particolarmente curioso fu l’aneddoto riguardante una vacanza a Formentera contenuto nell’autobiografia del conduttore, Perché parlavo da solo. Nel libro Paolo ha narrato che un giorno trovò il cantante a mangiare del tonno in scatola. Peccato che fosse cibo destinato ai gatti: “Eravamo a Formentera in vacanza a casa mia. A un certo punto Luca apre una scatoletta di tonno e mangia. Era tonno Miao, se stava a magnà il cibo der gatto! Ma Luca è fatto così, vive in un mondo suo, un mondo a parte”.

A Tv Sorrisi e Canzoni, sempre in riferimento all’amicizia con Laurenti, Bonolis disse: “Luca è per me come la droga per un tossicodipendente. La scimmia che ho sulla spalla… Scherzo, su. Io non ho un fratello in famiglia, Luca è diventato un fratello per me. Gli voglio un mondo di bene, è una persona bellissima, meravigliosa”.