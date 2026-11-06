Paolo Bonolis, “sono fidanzato con Carola Moroni”: poi la rivelazione sulla reazione di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, dopo che è circolata l’indiscrezione sul suo fidanzamento con l’ex volto di Temptation Island Carola Moroni, ha rotto il silenzio sulla vicenda e ha confermato la relazione. Attraverso il suo profilo Instagram, ha rivelato che è vero che fa coppia con la 32enne romana. Ma il suo intervento (caso più unico che raro visto che da sempre il conduttore 65enne non ama parlare della sua vita privata in pubblico, men che meno sui social) è arrivato non per chiarire la sua situazione sentimentale, bensì per smentire la voce secondo cui la sua ex moglie Sonia Bruganelli avrebbe posto un “veto” dopo aver appreso della love story con Carola.

Paolo Bonolis conferma il fidanzamento con Carola Moroni e smentisce le voci sul “veto” di Sonia Bruganelli

Nelle scorse ore il conduttore ha così descritto la sua situazione sentimentale e familiare:

“Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale. Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli. Un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra. Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli. Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola. La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro. Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare. E se proprio vi piacciono le fantasie, vi consiglio Le cronache di Narnia o, ancora meglio, la saga de La torre nera di Stephen King. Almeno lì la fantasia è dichiarata, ed è anche scritta molto bene. Come recita il celebre incipit: “The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed””.

Di fatto Bonolis ha confermato quasi tutte le recenti indiscrezioni circolate sul suo conto: fa coppia con l’ex tentatrice di Temptation Island, va d’accordo con l’attuale compagno di Bruganelli (Angelo Madonia, ex maestro di Ballando con le Stelle) e continua ad avere ottimi rapporti con l’ex moglie. Ha smentito solamente la questione del veto.

La voce sul “veto” di Sonia Bruganelli: cosa è stato detto

Il primo a dare la notizia della love story tra Bonolis e Moroni è stato Gabriele Parpiglia. Dopo aver firmato lo scoop, ha raccontato un altro retroscena riguardante il conduttore di Avanti un altro!: ha riferito che Bruganelli avrebbe posto un “veto” sulla sua nuova compagna. Secondo la ricostruzione del giornalista, a Carola sarebbe stato chiesto di non presentarsi al Tennis and Friends, l’evento di prevenzione, solidarietà e spettacolo organizzato a Roma, al Foro Italico, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre.

“Una manifestazione – ha scritto Parpiglia – dove Bonolis è sempre presente: ne è ambassador fin dalla prima edizione e scende in campo con la racchetta insieme ad altri volti noti dello spettacolo. E dove sarebbe stato naturale vederlo insieme alla sua nuova compagna”. Parpiglia ha proseguito spiegando che il conduttore romano, innanzi a questo veto, non avrebbe reagito male. Per il bene della famiglia avrebbe evitato di mostrarsi con Carola. Ma proprio in quei giorni, sempre stando alla narrazione di Parpiglia, Bonolis avrebbe deciso di sospendere per una settimana le registrazioni di Avanti un altro! per trascorrere con Carola dei giorni di svago a Dubai. Questa sarebbe stata la sua ‘risposta’ al presunto veto.

L’intervento di Bonolis su Instagram ha smentito il retroscena sul veto. Il conduttore ha sottolineato infatti che lui va d’accordo con Angelo Madonia e Bruganelli va d’accordo con Carola Moroni. In altre parole non ci sarebbe stato alcun veto. Quindi è lecito pensare che Paolo non si sia presentato all’evento tennistico romano con la 32enne semplicemente perché allora il suo fidanzamento non era ancora di dominio pubblico. Insomma, è probabile che finora abbia preferito mantenere riservatezza sulla love story per non finire al centro del gossip, evitando di mostrarsi sotto i riflettori con la nuova compagna.