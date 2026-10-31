Paolo Bonolis, Carola Moroni è la nuova presunta fidanzata: tutto sull’atipica ex single di Temptation Island

Paolo Bonolis avrebbe cominciato una relazione sentimentale importante con Carola Moroni, nota alle cronache televisive per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2023 nel ruolo di tentatrice. A rivelare che il conduttore 65enne e la 32enne sarebbero fidanzati è stato Gabriele Parpiglia. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione. Ma sulla notizia sembrano esserci pochi dubbi in quanto il giornalista calabrese ha riferito una serie di dettagli che spingono a credere che la storia d’amore sia effettivamente in corso.

Chi è Carola Moroni, la presunta nuova compagna di Paolo Bonolis

Il pubblico affezionato a Temptation Island può darsi che si ricordi di Carola. Fu una delle single del reality delle tentazioni nel 2023 e fu anche chiacchierata nelle settimane successive alla fine del programma per un presunto flirt con Manuel Marra, che si mise in gioco con la fidanzata Francesca Sorrentino. Da allora, Moroni, a differenza di molti altri giovani che sono entrati a far parte del cast di Temptation, è sparita dai radar del gossip. Una tentatrice atipica, che si è defilata dal chiacchiericcio per dedicarsi alla sua professione.

Originaria dei Castelli Romani, la 32enne ha un profilo Instagram privato ed è seguita da circa 7mila follower. In altre parole è una persona riservata e non in cerca di visibilità a tutti i costi. Ha conseguito una laurea in informatica e attualmente, come riporta Today, lavora sia nel settore della gestione aziendale sia in quello dell’imprenditoria digitale e dei social media. Ama lo sport, in particolare è appassionata di arrampicata e attività all’aria aperta.

Bonolis e Moroni, uniti da una parola d’ordine: riservatezza

Come accennato, è una persona riservata, proprio come Bonolis, che, come è noto, ha sempre cercato di parlare poco delle sue questioni personali. D’altra parte sarebbe stato sorprendente il contrario, vale a dire se il conduttore si fosse legato a una donna in cerca di copertine e ospitate tv.

Secondo quanto raccontato da Parpiglia, la conoscenza sarebbe avvenuta all’interno dell’orbita Fascino, cioè la società di produzione di Maria De Filippi. A quanto pare Bonolis sarebbe “innamoratissimo” di Moroni, al punto che avrebbe persino frenato sul versante professionale perché desideroso di viaggiare per il mondo con la 32enne. Si mormora che abbia anche detto no a Mediaset alla richiesta dell’azienda di realizzare una nuova stagione di Ciao Darwin!