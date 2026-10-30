Paolo Bonolis “si è fidanzato con un’ex Temptation Island”, lo zampino di Maria: “È innamoratissimo”

Paolo Bonolis si sarebbe fidanzato. E, in qualche modo, a fare da ‘mediatrice’, sarebbe stata Maria De Filippi. Lo scoop è firmato da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha spiegato che il conduttore romano, il cui matrimonio con Sonia Bruganelli è ufficialmente terminato a giugno 2023, si sarebbe legato sentimentalmente a una donna che ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Dunque con una persona che orbita attorno all’universo di Fascino, ossia la casa di produzione di ‘Queen Mary’. Ecco perché il giornalista ha riferito che la scintilla sarebbe scoccata anche grazie alla conduttrice pavese.

Paolo Bonolis fidanzato con un’ex Temptation Island: lo scoop di Gabriele Parpiglia

“Chi è la fortunata? Paolo Bonolis ha trovato l’amore nell’ambiente Fascino. Sicuramente penserete che sia successo negli studi di Tú sì que vales. E invece, no. Lei è una tentatrice di Temptation Island”, si legge nella newsletter di Parpiglia che ha però preferito al momento non divulgare l’identità della donna. Inoltre il giornalista assicura che Bonolis è “innamoratissimo”. E ancora, ha raccontato che il conduttore, a detta delle persone che lo frequentano, da quando il suo cuore avrebbe ripreso a battere, è “un uomo diverso, con voglia di godersi la vita, di riprendersela e di ripartire”.

La storia d’amore avrebbe avuto anche conseguenze sulle scelte professionali di Bonolis. Sempre Parpiglia ha riferito che Paolo avrebbe detto di no alla richiesta di Mediaset di mettere in cantiere una nuova stagione di Ciao Darwin. Non solo: avrebbe anche messo un freno ad altri progetti lavorativi in quanto vorrebbe dedicare maggior tempo alla sua vita privata, viaggiando per il mondo insieme alla sua nuova fiamma.

Ma c’è dell’altro: Parpiglia ha anche reso noto un dettaglio curioso, ossia che il conduttore e l’ex tentatrice sarebbero stati avvistati insieme a Londra, mentre assistevano al concerto di Cesare Cremonini. In riferimento all’indiscrezione, il diretto interessato non ha proferito parola. Bocca cucitissima. Non una novità visto che si sa da sempre che l’ideatore di Avanti un Altro! è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Anche se qualcosina, di recente, ha raccontato.

Bonolis ha ammesso di aver tradito Sonia Bruganelli durante il matrimonio

Ospite nel programma su Italia 1 dell’ex moglie Sonia Bruganelli, mentre si stava parlando dei dieci comandamenti, Bonolis ha ammesso che nel corso del matrimonio non sempre è stato fedele. Anche la produttrice ha tradito, come da lei stessa rivelato in un’intervista a Belve. Oggi Sonia fa coppia con l’ex maestro di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia, che ha conosciuto Bonolis, con il quale ha instaurato un bel rapporto. Non si sa se,invece, Bruganelli abbia conosciuto la nuova fidanzata dell’ex marito.