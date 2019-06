Paolo Bonolis, post da brividi della moglie Sonia: Malgioglio commenta

Sonia Bruganelli da brividi sul marito Paolo Bonolis: “Non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa”. Malgioglio e mamma Ferragni commentano

Tanti auguri a Paolo Bonolis. L’istrione della tv italiana compie 58 anni, oggi 14 giugno. Considerando la sua brillante e longeva carriera professionale, oltre la metà degli anni li ha passati in prima linea sul piccolo schermo. A celebrarlo in questa data speciale ci ha pensato sua moglie Sonia Bruganelli, che ha scritto un post Instagram da brividi. Piacevolmente forti e dense di stima le parole riservategli dalla consorte, alle quali si sono aggiunti altri commenti vip, come quelli firmati da Cristiano Malgioglio e dalla scrittrice Marina Di Guardo, madre della celebre influencer Chiara Ferragni.

“Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere”

“Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione”, esordisce Sonia, lanciando sottilmente frecciatine, evidentemente rivolte a chi in tv ‘mostra il petto’. “Il più bravo conduttore televisivo che conosca – prosegue la Bruganelli – e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata solitudine. Auguri”. Ricordiamo che Sonia, sposata con Bonolis dal 2002, è madre di Silvia, Davide e Adele. Gli altri due figli del conduttore sono Stefano e Martina, avuti dalla precedente moglie Diane, una psicologa statunitense con cui è stato sposato dal 1983 al 1988.

Le parole di Malgioglio e Marina Di Guardo

Sotto al post di Sonia si sono aggiunti gli auguri di tanti fan, anche quelli di alcuni vip tra cui Malgioglio e Marina Di Guardo. “Auguri uomo geniale . Showman unico. La tua straordinaria dote non è solo che sei un numero uno ma la tua ironia che rallegra il cuore. Il mio affetto da sempre“, ha scritto Zia Malgy. “Auguri al grandissimo Paolo! L’ho sempre ammirato sin dai tempi di Bim bum bam: già da allora aveva stregato me e le mie ragazze con il suo irrefrenabile talento”, il pensiero della madre delle Ferrgani.