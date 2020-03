Bonolis: lite Laurenti? Parla Paolo: verità e come Luca vive la quarantena

Bonolis rompe il silenzio sul gossip della lite con Laurenti: la verità del conduttore. Spazio poi a come vive la quarantena Luca e perché non si sentono in questo periodo

Pochi giorni fa, alcuni rumors provenienti dai corridoi di Mediaset avevano parlato di una presunta lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti avvenuta nel dietro le quinte dello show Avanti un Altro. Qualcuno aveva persino ipotizzato una separazione artistica della coppia storica. A stretto giro dall’emergere della notizia, lo staff della trasmissione di Canale 5 aveva smentito categoricamente tale scenario, specificando che i rapporti tra il conduttore romano e la sua spalla erano ottimi. Nelle scorse ore, della vicenda, ha parlato in prima persona Bonolis. Lo ha fatto durante una diretta su Instagram con l’autore tv Marco Salvati.

“Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita”

Cosa c’è di vero sulle voci della lite con Laurenti? “Caz…te. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”. Così Bonolis sull’accaduto. Dunque smentita netta. Durante la chiacchierata con Salvati ha poi parlato di come sta vivendo la quarantena il collega. E lo ha fatto nel suo stile, con tanta ironia: “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus…”

“Lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà”

Bonolis ha aggiunto, sempre riferendosi all’amico: “Lui sta lì, sta bene, io rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà.”