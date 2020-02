Bonolis e Laurenti “lite dietro le quinte”. Il retroscena, cosa è accaduto

Bonolis e Luca Laurenti: “Si parla di una lite dietro le quinte”. Lo spinoso retroscena, cosa è accaduto

Spifferi e sussurri provenienti dal dietro le quinte del programma di Canale 5 ‘Avanti un altro’. Dagospia, affidandosi a Novella 2000, riporta che tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, storica e amata coppia della tv del Bel Paese, qualcosa potrebbe essersi rotto. All’origine del presunto rapporto incrinato, ci sarebbe una lite consumatasi, a telecamere spente, nello show in onda su Mediaset in fascia preserale. I rumors hanno raccontato addirittura che Bonolis e la sua fida spalla si sarebbero allontanati. (restano ignoti i motivi che avrebbero innescato i dissapori). Tuttavia, pare che le cose stiano in un’altra maniera: la lite ci sarebbe stata ma non ha scalfito il legame di amicizia e stima.

La verità su quello che è accaduto: diverbio non smentito ma rapporto solido

“In molti dicono che il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sia incrinato: si parla di una lite dietro le quinte tra il conduttore e il suo ‘alter ego’“, si legge su Dagospia che aggiunge. “Lite, di cui non si conoscono i motivi, e che li avrebbe fatti allontanare. E così una delle coppie più divertenti della televisione italiana si potrebbe separare dopo decenni di collaborazione.” Dopo il diffondersi della news, Fanpage.it ha fatto chiarezza e ha scritto che ha appreso da fonti vicine al conduttore che il rapporto tra Bonolis e Luca Laurenti è solido e che, di conseguenza, sono categoricamente smentite le voci di una separazione tra loro: “Il diverbio singolo non viene di per sé smentito, ma la precisazione è che ‘se anche dovesse accadere, dopo mezz’ora ritornano quelli di sempre’”.

Bonolis e l’importanza della moglie Sonia Bruganelli: “Lei è stata fondamentale”

Di recente Bonolis è stato ospite a Verissimo e ha raccontato diverse curiosità della sua vita privata. Parole al miele per la moglie. “Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”, ha spiegato il conduttore parlando dei figli avuti con la ex moglie Diane Zoeller e quelli avuti con Sonia.