Paolo Bonolis, l’annuncio a sorpresa: a giugno lascia la tv

Paolo Bonolis, a sorpresa, annuncia lo stop dalla televisione. Il conduttore, in un’intervista a La Stampa, ha ammesso di aver bisogno di una pausa per cercare nuovi stimoli.

Il presentatore ha rivelato che a giugno scadrà il suo contratto in Mediaset e che non sarebbe intenzionato a rinnovarlo. Nonostante i suoi programmi vadano bene, non si sente più motivato come prima e vede tutto abbastanza routinario, come se non ci fosse mai qualcosa di nuovo. Proprio per questo vorrebbe mollare, ma non sarebbe un addio definitivo. Bonolis ha anche rivelato di avere questo pensiero già da due anni ma che ha cercato di resistere per coloro che collaborano con lui. Se lui mollasse, queste persone rimarrebbero senza un impiego. Quindi sente anche questa responsabilità sulle sue spalle.

“Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia“

Ora, però, il conduttore è stanco ed ha bisogno di una pausa per rigenerare la mente e cercare idee per nuovi programmi, questi che al momento conduce sembrano non dargli più molte soddisfazioni, nonostante il pubblico lo segua. Ha anche confessato di aver ricevuto altre proposte per la realizzazione di nuovi format, sempre in Mediaset, ma che ha rifiutato, proprio perché non li sentiva suoi.

“Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e devo trovare me nello spirito di quest’epoca: devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione“.

Non si sa dunque quali porte potrebbero aprirsi al conduttore, c’è chi spera in un ritorno in Rai, per la conduzione di Sanremo 2025, ma già precedentemente Bonolis aveva affermato di voler lasciare spazio agli altri e di non ritenere di saper fare meglio questo lavoro, ad oggi. Ma c’è comunque la possibilità che la rete faccia di tutto per portarlo con sé. D’altra parte, Pier Silvio Berlusconi non se lo lascerà scappare tanto facilmente.

Su Sanremo, il conduttore ha anche aggiunto che, nel caso in cui accettasse la conduzione, dovrebbe avere un’idea nuova, poiché vorrebbe rendere la kermesse un vero e proprio evento mai visto, qualcosa di diverso rispetto ai soliti programmi che si fanno in televisione per il resto dell’anno.

Le accuse a Ciao Darwin

Nell’intervista Paolo ha risposto anche alle accuse che in queste settimane si stanno muovendo a Ciao Darwin. Da molti ormai questo cliché delle donne venerate solo per il loro aspetto fisico non viene più apprezzato, anzi, fortemente criticato. Il programma tende spesso anche a mostrare l’ignoranza del Paese e alcuni argomenti che oggi si dice essere superati. Ma su questo Bonolis non è d’accordo.