Paolo Bonolis: “Io e Sonia separati, ma non per mia scelta”

Paolo Bonolis è stato intervistato dal Corriere della Sera ed ha rivelato che la decisione della separazione da Sonia Bruganelli è stata presa da lei. Lui era ancora innamorato, ma ha accettato il fatto che l’ex si sentisse imprigionata in una relazione che non la soddisfaceva più. Quindi ha accettato la sua scelta.

In una lunga intervista il conduttore ha parlato di amore e lavoro. Due grandi separazioni hanno contraddistinto la sua vita: quelle dalle madri dei suoi figli. Diane Zoller, la prima moglie americana, lui la tradì, cosa di cui si pente ancora. Lei non riuscì a passarci sopra e quindi volle troncare.

Poi la rottura, dell’anno scorso, con Sonia Bruganelli. Il conduttore ha ammesso che la decisione l’ha presa lei, ma lui non poteva pretendere che continuasse a stare con lui se l’amore ormai non c’era più.

“La decisione di separarci l’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Non è stato facile, ma giusto“.

Bonolis ha confessato che non è stato facile, soprattutto il primo periodo, ora però ha ritrovato serenità. Ma ad oggi non pensa già a rifarsi una vita. Ha il lavoro, ma soprattutto i figli e i nipoti a cui si dedica con piacere.

Bonolis resta a Mediaset?

Con l’occasione Paolo ha chiarito anche quale sarà il suo futuro lavorativo. Sono state dette tante cose contrastanti su ciò che farà, finita questa stagione televisiva. C’è chi parla del passaggio in Rai, chi di un anno sabbatico, chi di Sanremo. Bonolis ha smentito tutto ciò. Nonostante inizialmente ci fosse l’intenzione di mollare, ha deciso che proseguirà con un’altra stagione di Avanti un Altro perché lo ha promesso a Pier Silvio Berlusconi.

“Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola“

Per Sanremo 2025 ha invece rivelato che ad oggi non c’è alcuna possibilità.

L’amicizia con Luca Laurenti

Bonolis è tornato a parlare anche dell’amicizia che lo lega, ormai da una vita, a Luca Laurenti. Ha rivelato che non hanno mai litigato. Anche quando si sono separati qualche anno perché lui è andato in Rai, in realtà i rapporti sono rimasti ottimi.

Paolo ha detto di non essere un tipo litigioso, Con Luca ci sono tantissime differenze, ma si accettano così come sono. Forse è proprio questa diversità che c’è tra di loro che li rende così forti televisivamente.