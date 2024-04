Paolo Bonolis: il sindaco di Sanremo è per il no, dure dichiarazioni

In queste settimane non si fa altro che parlare del possibile conduttore di Sanremo. Ormai Amadeus è fuori dalla trattativa e i nomi più quotati ad oggi sono Carlo Conti e Paolo Bonolis.

Il sindaco uscente di Sanremo, Alberto Biancheri, che ormai da anni segue il festival e la sua organizzazione ha voluto dire la sua. A febbraio ha salutato con molta gratitudine Amadeus con il quale è riuscito a realizzare “il festival diffuso“, rendendo tutta la città protagonista, non solo l’Ariston. Adesso il suo sostituto dovrà collaborare con chi verrà eletto dopo di lui. Ma una cosa è certa: vorrebbe che si continuasse con la stessa linea.

Mentre su Conti sembra molto propenso, perché insieme ci ha già lavorato ed il festival ha funzionato, cosa diversa è per Bonolis. Il sindaco su di lui non si è risparmiato. Ha rivelato che non lo apprezza molto a causa di alcuni strafalcioni e alcune mancanze di rispetto. Sa che è un grande professionista ma non ne sarebbe felicissimo.

“Bonolis non lo conosco personalmente. Certo che se penso alle sue dichiarazioni sull’Ariston e al fatto che aveva chiamato carciofi i fiori di Sanremo, ha dimostrato di non avere molta attenzione e sensibilità per la città che il Festival l’ha creato, l’ha fatto crescere, ha alimentato un mito e un modello che appartiene a tutto il Paese“.

Secondo Biancheri, Bonolis non è molto rispettoso del festival e della città dunque non meriterebbe di diventarne direttore artistico nuovamente. Lui fa più il tifo per Conti.

Sanremo 2025: il toto-nomi

Da quando è ufficiale che Amadeus non sarà presente anche nella prossima edizione del festival, è partito il toto-nomi. Alcuni conduttori hanno già rifiutato ancor prima che gli venisse fatta la proposta ufficiale, come Antonella Clerici, altri sembra che ci stiano pensando su.

Ad esempio Bonolis e Conti in un primo momento erano per il no, poi però hanno iniziato a considerare l’ipotesi. Ad oggi il più quotato sembra proprio il conduttore fiorentino che tornerebbe alla direzione artistica dopo 7 anni. Si mormora anche di una conduzione a tre, affiancato da Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello dato che sono molto amici.

In ballo ci sono anche i nomi di Alessandro Cattelan e Stefano De Martino che potrebbero portare maggiore freschezza al festival. Ma in tanti sospettano non siano ancora abbastanza pronti ad un progetto del genere. Probabilmente l’ex ballerino però prenderà il posto di Amadeus ad Affari tuoi.