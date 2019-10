Paolo Bonolis, il conduttore pubblica un libro: le parole sul suo personaggio e il rapporto speciale con Luca Laurenti

Paolo Bonolis è senza dubbio uno dei conduttori più amati, da sempre, delle televisione italiana. Il suo umorismo e la sua ironia sono sempre presenti nelle sue trasmissioni, tanto da chiedersi se fanno parte davvero di lui o se queste caratteristiche siano solamente il frutto di un personaggio televisivo. In occasione dell’uscita del suo primo libro, intitolato Perché parlavo da solo, il presentatore di Ciao Darwin e Avanti un altro! ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha spiegato che la sua è una vera e propria maschera, ma comunque una maschera sincera e veritiera, che gli consente di esprimere un lato particolare della sua personalità. Inoltre parla del rapporto speciale che ha con il collega di sempre Luca Laurenti, definendo la loro affinità “fulminea”.

Paolo Bonolis intervista: “Il presentatore che vedete in televisione è una maschera”

“Il presentatore Bonolis che vedete in televisione, quello ‘caciarone’, è una maschera”, dichiara Paolo Bonolis a Tv Sorrisi e canzoni. Detta in questo modo sembra che il conduttore menta ai telespettatori ai suoi fan, ma non è assolutamente così. Dunque spiega che è una maschera sincera, l’unica che potrebbe indossare: “È l’unica che ho e che mi corrisponde profondamente, alla perfezione”. Poi aggiunge: “Se non lavorassi in tv, non sarei in grado di esprimere questo lato giocoso e burlone del mio carattere”.

Libro Paolo Bonolis: la qualità che apprezza sia in Luca Laurenti che nella moglie Sonia Bruganelli

Da oggi 01 ottobre è disponibile il primo libro di Paolo Bonolis (edito da Rizzoli), Perché parlavo da solo. Commentando questa sua prima pubblicazione, viene fuori che tra le qualità che apprezza di più in una persona c’è la velocità mentale. Così il presentatore, sulla moglie Sonia Bruganelli e Luca Laurenti rivela: “Mia moglie è velocissima mentalmente. Persino Laurenti lo è, anche se non si direbbe”. E poi torna a confermare il rapporto speciale che ha con il collega e amico di sempre: “La nostra sintonia è fulminea, da sempre”, dice su Laurenti.