Paolo Bonolis libro, il conduttore al debutto: “Sarà scoppiettante”

Paolo Bonolis scriverà un libro: le ultime news sul conduttore fanno felici i fan

Prossimamente in libreria troverete anche il libro di Paolo Bonolis. Il conduttore non ne ha mai scritto uno, ma i suoi grandi successi registrati negli anni lo hanno spinto a cimentarsi in questo nuovo progetto. I fan non potevano chiedere di meglio: un libro in cui viene raccontata la vita di Bonolis, come si fa con i grandi campioni, dello sport ma anche della televisione. Paolo Bonolis si può amare o odiare, ma è indubbio che sia un fuoriclasse: pochi, pochissimi, anzi forse nessuno è capace a oggi di condurre i programmi come fa lui. Sarebbe possibile, per esempio, Ciao Darwin senza Paolo Bonolis? Sarebbe totalmente diverso, questo è poco ma sicuro. La sua firma, insomma, è garanzia di divertimento. Ma negli anni ha dimostrato di saper fare anche tanto altro.

Paolo Bonolis libro, arriva la notizia sul conduttore: ecco di cosa tratterà

Uno dei suoi programmi più amati è Il senso della vita. In quella trasmissione abbiamo conosciuto e apprezzato un Paolo Bonolis profondo ed è molto piaciuto. In ogni sua versione, insomma, riesce a convincere. Anche se, come detto in precedenza, è chiaro che non si può piacere a tutti e Bonolis come tanti altri volti noti della televisione, e non solo, avrà chi non simpatizza per lui. Quale modo migliore di conoscerlo meglio, se non attraverso un libro? Se sarà lui a scriverlo o si farà aiutare non è dato saperlo al momento. Ma a dare la notizia è stato il settimanale Chi: “Paolo Bonolis, alla fine, ha ceduto. Il conduttore, reduce da Ciao Darwin, scriverà (edito Rizzoli) il primo libro sulla sua vita. Ma non sarà una vera e propria biografia bensì qualcosa di scoppiettante…”. Scoppiettante come tutto ciò a cui lavora, d’altronde!

Libro Paolo Bonolis, il conduttore al debutto in versione scrittore

Immaginiamo che, dovendo raccontare la sua vita, sotto forma di biografia o meno, il libro di Bonolis tratterà non solo la sua carriera ma anche il privato. E di sicuro dedicherà un capitolo alla sua grande passione, l’Inter, perché che sia un tifoso sfegatato della squadra milanese è risaputo. Potrebbe mai mancare nel libro sulla vita di Bonolis? Pensiamo di no, così come pensiamo non mancherà la musica. Anche questa altra sua grande passione. E potrebbe mancare l’amicizia con Luca Laurenti?