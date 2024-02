Paolo Bonolis in Rai? L’ad: “Un suo programma sarebbe perfetto”

Paolo Bonolis, in una recente intervista, aveva annunciato lo stop dalla televisione. A giugno, infatti, scadrà il suo contratto con Mediaset e il conduttore non sembra intenzionato a rinnovarlo. Bonolis, in particolare, aveva spiegato di aver bisogno di una pausa dal suo lavoro per rielaborare il suo pensiero e la sua natura. Alla luce di quanto affermato dal conduttore di Ciao Darwin e Avanti un Altro, non è dato sapere quali porte potrebbero aprirsi nel suo futuro, ma c’è chi spera in un suo ritorno in Rai. Sull’argomento si è recentemente espresso l’ad della tv di stato Roberto Sergio, intervistato a Italia Oggi.

Paolo Bonolis-Rai: l’ad non si nasconde

L’amministratore delegato, nel parlare di Bonolis, non si è di certo tirato indietro e, anzi, ha aperto ad un suo ipotetico ritorno sulla tv di stato, spiegando come uno dei programmi del conduttore sarebbe perfetto:

“Non so se sia stanco, so però che uno dei suoi programmi, Il Senso della Vita, sarebbe perfetto in Rai. In ogni caso, al momento, non c’è altro da aggiungere“.

La Rai, quindi, pare favorevole al ritorno di Paolo Bonolis, con Roberto Sergio che ha considerato Il Senso della Vita come programma ideale da portare sul piccolo schermo della tv di stato. Il programma, andato in onda sulle reti Mediaset, si era chiuso nel lontano 2011. Chissà se, davanti alla possibilità di riprendere il timone di un’eventuale nuova edizione de Il Senso della Vita, Paolo Bonolis deciderà di lasciare o meno Mediaset per accasarsi in Rai. Al momento, comunque, è presto per lanciarsi in ipotesi e speculazioni: non resta che attendere i prossimi mesi per capire cosa deciderà il conduttore in merito al suo futuro.

Paolo Bonolis, stop alla tv: l’intervista

Come accennato poco fa, Paolo Bonolis aveva recentemente annunciato di voler mollare la tv, sebbene non si tratterebbe di un addio definitivo. Il conduttore aveva spiegato di non sentirsi più motivato come prima, nonostante i suoi programmi vadano bene. Il pensiero di lasciare lo pervade già da due anni, ma finora ha resistito per i suoi collaboratori, che rimarrebbero senza impiego in caso di un suo stop. Come detto, qualora Bonolis non dovesse effettivamente rinnovare il contratto con Mediaset, potrebbero aprirsi nuovi interessanti scenari per il futuro del conduttore. Difficile pensare, tuttavia, che Pier Silvio Berlusconi possa lasciarselo scappare così facilmente.